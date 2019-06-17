Болтон: Мадуро підписав з РФ оборонний контракт

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Понеділок, 17 червня 2019, 01:50

Венесуела уклала з Росією оборонний контракт на 209 млн доларів.

Про це радник президента США з національної безпеки Джон Болтон написав у своєму мікроблозі Twitter.

За його словами, на такий крок офіційний Каракас пішов, щоб "купити подальшу підтримку" Москви в той час як "сотні тисяч венесуельців голодували".

"Мадуро надзвичайно неефективно управляв ресурсами Венесуели. У травні, коли сотні тисяч венесуельців голодували, Мадуро дав Росії 209 мільйонів доларів на оборонний контракт, щоб купити їх подальшу підтримку. Венесуельці хочуть справжнього демократичного керівництва, а не репресій ", - написав Болтон.

Нагадуємо:

  • Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо  оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
  • На тлі протестів у Венесуелі до країни прибули російські найманці з "ПВК Вагнер" для охорони президента Ніколаса Мадуро.
  • У березні в Каракас прибули російські військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 і близько сотні військових.
  • США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
  • На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
  • 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
  • Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення Мадуро.
  • Пізніше Гуайдо заявив, що не проти військового втручання США у ситуацію в країні.

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Теми: Венесуела Росія США


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