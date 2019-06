Болтон: Мадуро підписав з РФ оборонний контракт

Венесуела уклала з Росією оборонний контракт на 209 млн доларів.

Про це радник президента США з національної безпеки Джон Болтон написав у своєму мікроблозі Twitter.

За його словами, на такий крок офіційний Каракас пішов, щоб "купити подальшу підтримку" Москви в той час як "сотні тисяч венесуельців голодували".

Maduro has grossly mismanaged Venezuela’s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression.