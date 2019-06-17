Болтон: Мадуро подписал с РФ оборонный контракт
Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт на 209 млн долларов.
Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в своем микроблоге Twitter.
По его словам, на подобный шаг официальный Каракас пошел, чтобы "купить дальнейшую поддержку" Москвы в то время как "сотни тысяч венесуэльцев голодали".
Maduro has grossly mismanaged Venezuela’s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression.— John Bolton (@AmbJohnBolton) 16 червня 2019 р.
"Мадуро черезвычайно неэффективно управлял ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро дал России 209 миллионов долларов на оборонный контракт, чтобы купить их дальнейшую поддержку. Венесуэльцы хотят истинного демократического руководства, а не репрессий", - написал Болтон.
Напомним:
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
- В марте в Каракас прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
- 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
- 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
- Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения Мадуро.
- Позже Гуайдо заявил, что он не против военного вмешательства США в ситуацию в стране.
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