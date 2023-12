Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт на 209 млн долларов.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в своем микроблоге Twitter.

По его словам, на подобный шаг официальный Каракас пошел, чтобы "купить дальнейшую поддержку" Москвы в то время как "сотни тысяч венесуэльцев голодали".

Maduro has grossly mismanaged Venezuela’s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression.