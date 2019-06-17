Бойовики розповсюджують фейки перед засіданням "Мінська" - штаб ООС

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Понеділок, 17 червня 2019, 09:04

Перед проведенням Мінської зустрічі, запланованої на 19 червня, окупаційна адміністрація ОРДЛО розгорнула інформаційну кампанію спрямовану на дискредитацію підрозділів операції Об’єднаних сил. 

Про це йдеться у заяві штабу ООС. 

"Готуючи обґрунтування для власних провокацій у рамках гібридних дій, окупанти та представники російських окупаційних підрозділів через власні джерела масової пропаганди публікують фейкові новини про нібито підготовку українськими військами провокативних обстрілів власних позицій та мирних населених пунктів", - йдеться у заяві. 

При цьому у штабі підкреслили, що за останній тиждень відбулась ескалація застосування ворогом видів озброєнь заборонених Мінськими угодами.

"Зафіксовано непоодинокі випадки відкриття вогню з боку російських окупаційних військ із застосуванням артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, а також мінометів калібру 120 мм та 82 мм передових позицій сил ООС. Усі вони відображені у офіційних звітах СММ ОБСЄ та ретельно задокументовані українською стороною СЦКК", - повідомили у прес-центрі штабу.

Також бойовики здійснювали цинічні обстріли мирних мешканців та об’єктів цивільної інфраструктури по усій протяжності лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.

"Особливо кричущим випадком став обстріл з боку окупованого Донецька із застосуванням самохідних гаубиць 2С1 населеного пункту Мар’їнка, під час якого постраждали 5 мирних мешканців", - підкреслили у штабі ООС. 

Українська правда

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Теми: Мінські угоди Росія Донбас ООС


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