Боевики распространяют фейки перед заседанием "Минска" - штаб ООС

Перед проведением Минской встречи, запланированной на 19 июня, оккупационная администрация ОРДЛО развернула информационную кампанию для дискредитации подразделений операции Объединенных сил.

Об этом говорится в заявлении штаба ООС.

"Готовя обоснование для собственных провокаций в рамках гибридных действий, оккупанты и представители российских оккупационных войск через собственные источники массовой пропаганды публикуют фейковые новости о якобы подготовке украинскими войсками провокационных обстрелов собственных позиций и мирных населенных пунктов", - говорится в заявлении.

При этом в штабе подчеркнули, что за последнюю неделю состоялась эскалация применения врагом видов вооружений запрещенных Минскими соглашениями.

"Зафиксированы нередкие случаи открытия огня со стороны российских оккупационных войск с применением артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм передовых позиций сил ООС. Все они отражены в официальных отчетах СММ ОБСЕ и тщательно задокументированы украинской стороной СЦКК" , - сообщили в пресс-центре штаба.

Также боевики осуществляли циничные обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры по всей протяженности линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

"Особенно вопиющим случаем стал обстрел со стороны оккупированного Донецка с применением самоходных гаубиц 2С1 населенного пункта Марьинка, в результате которого пострадали 5 мирных жителей", - подчеркнули в штабе ООС.