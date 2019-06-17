Мей може "започаткувати відлигу" з Путіним на саміті G20 - ЗМІ

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Понеділок, 17 червня 2019, 10:53

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей розглядає можливість особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті G20 в Японії з метою започаткування "відлиги" у відносинах двох країн до приходу до влади нового прем'єра.

Про це пише Reuters з посиланням на The Times.

За даними ЗМІ, зустріч з Путіним матиме місце лише у разі, якщо у неї буде мета.

Остання зустріч Путіна і Мей відбулася на саміті G20 в Аргентині у листопаді 2018 року, коли президент РФ підійшов до прем'єра Велікобританії неофіційно.

The Times нагадало, що відносини Великобританії і РФ різко погіршилися після отруєння полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері в березні 2018 року нервово-паралітичним агентом "Новачок".

У спробі вбивства Скрипаля Мей звинуватила Росію, яка заперечує будь-яку причетність до даного інциденту.

У цьому конфлікті cоюзнікі Британії в Європі і США стали на бік Мей, за чим послідували санкції і наймасштабніша з часів холодної війни висилка російських дипломатів, на що РФ також відповіла висилкою західних дипломатів.

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Нагадаємо,

  • Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про те, що залишить свою посаду після того, як Палата громад британського парламенту проголосує за узгоджений з Брюсселем проект угоди про Brexit.
  • Називати точну дату своєї відставки Мей відмовлялася.
  • За даними дослідження YouGov для газети The Times, найбільш вірогідним наступником на посаді серед членів британської правлячої Консервативної партії є екс-міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон.
  • Саміт G20 2019 року відбудеться в Осаці (Японія) 28-29 червня.

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Теми: Велика Британія Путін


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