Мэй может "положить начало оттепели" с Путиным на саммите G20 - СМИ

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Понедельник, 17 июня 2019, 10:53

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает возможность личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии с целью положить начало "оттепели" в отношениях двух стран до прихода к власти нового премьера. 

Об этом пишет Reuters со ссылкой на The Times.

По данным СМИ, встреча с Путиным будет иметь место только в случае, если у нее будет цель.

Последняя встреча Путина и Мэй состоялась на саммите G20 в Аргентине в ноябре 2018 года, когда президент РФ подошел к премьеру Великобратинаии неофициально.

The Times напомнило, что отношения Великобритании и РФ резко ухудшились после отравления полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года нервно-паралитическим агентом "Новичок". 

В попытке убийства Скрипаля Мэй обвинила Россию, которая отрицает какую-либо причастность к данному инциденту.

В этом конфликте cоюзники Британии в Европе и США встали на сторону Мэй, после чего последовали санкции и самая масштабная со времен холодной войны высылка российских дипломатов, на что РФ также ответила высылкой западных дипломатов. 

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Напомним, 

    • Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила о том, что покинет свой пост после того, как Палата общин британского парламента проголосует за согласованный с Брюсселем проект соглашения о Brexit.
    • Называть точную дату своей отставки Мэй отказывалась. 
    • По данным исследования YouGov для газеты The Times, наиболее вероятным преемником должности среди членов британской правящей Консервативной партии является экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
    • Саммит G20 2019 года состоится в Осаке (Япония) 28-29 июня. 

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    Темы: Великобритания Путин


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