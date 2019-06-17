Мэй может "положить начало оттепели" с Путиным на саммите G20 - СМИ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает возможность личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии с целью положить начало "оттепели" в отношениях двух стран до прихода к власти нового премьера.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на The Times.
По данным СМИ, встреча с Путиным будет иметь место только в случае, если у нее будет цель.
Последняя встреча Путина и Мэй состоялась на саммите G20 в Аргентине в ноябре 2018 года, когда президент РФ подошел к премьеру Великобратинаии неофициально.
The Times напомнило, что отношения Великобритании и РФ резко ухудшились после отравления полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года нервно-паралитическим агентом "Новичок".
В попытке убийства Скрипаля Мэй обвинила Россию, которая отрицает какую-либо причастность к данному инциденту.
В этом конфликте cоюзники Британии в Европе и США встали на сторону Мэй, после чего последовали санкции и самая масштабная со времен холодной войны высылка российских дипломатов, на что РФ также ответила высылкой западных дипломатов.
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Напомним,
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о том, что покинет свой пост после того, как Палата общин британского парламента проголосует за согласованный с Брюсселем проект соглашения о Brexit.
- Называть точную дату своей отставки Мэй отказывалась.
- По данным исследования YouGov для газеты The Times, наиболее вероятным преемником должности среди членов британской правящей Консервативной партии является экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
- Саммит G20 2019 года состоится в Осаке (Япония) 28-29 июня.
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