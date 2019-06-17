Мэй может "положить начало оттепели" с Путиным на саммите G20 - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает возможность личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии с целью положить начало "оттепели" в отношениях двух стран до прихода к власти нового премьера.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на The Times.

По данным СМИ, встреча с Путиным будет иметь место только в случае, если у нее будет цель.

Последняя встреча Путина и Мэй состоялась на саммите G20 в Аргентине в ноябре 2018 года, когда президент РФ подошел к премьеру Великобратинаии неофициально.

The Times напомнило, что отношения Великобритании и РФ резко ухудшились после отравления полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года нервно-паралитическим агентом "Новичок".

В попытке убийства Скрипаля Мэй обвинила Россию, которая отрицает какую-либо причастность к данному инциденту.

В этом конфликте cоюзники Британии в Европе и США встали на сторону Мэй, после чего последовали санкции и самая масштабная со времен холодной войны высылка российских дипломатов, на что РФ также ответила высылкой западных дипломатов.

Читайте также:

С Британией на выход: кто возглавит правительство Ее Величества в финале пути к Brexit

Напомним,