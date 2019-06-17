ПЦУ: Зібрання Філарета можна назвати чим завгодно, але не помісним собором УПЦ КП

"Собор", на який почесний патріарх Православної церкви України Філарет розсилає єпископам ПЦУ запрошення, в жодному разі не може бути Помісним Собором Української Православної Церкви Київського Патріархату з кількох причин.

Про це в інтерв'ю на "5 каналі" заявив архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря.

"По-перше, згідно з рішенням правдивого Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату 15 грудня 2018 року було прийняте рішення, що УПЦ Київського Патріархату, як релігійне об'єднання, припиняє свою діяльність шляхом об'єднання і приєднання до утворюваної Православної Церкви України", - зазначив Зоря.

"Я був і весь єпископат був на цьому Соборі, були делегати від духовенства мирян, ... Є документи, є відеозаписи й численні свідки того, що рішення було прийняте відкрито за згодою всіх. Один тільки проголосував проти", – додав він.

За словами Зорі, відповідно до ухваленого рішення, свою діяльність припиняють статутні органи і чинність - статут УПЦ КП.

Він додав, що згідно зі статутом УПЦ КП, Помісний архієрейський собор скликається Патріархом разом зі Священним Синодом.

"Священного синоду Київського Патріархату немає. Всі члени священного синоду КП, які були в його складі на 15 грудня, за виключенням патріарха Філарета і Білгородського митророполита в Росії жодним чином не підтримують такий розвиток подій", - зауважив Зоря.

"Тому те зібрання, про яке ми чуємо від почесного Патріарха, під іменем Помісного Собору насправді це зібрання якихось невідомо яким чином запрошуваних осіб на щось, що можна назвати чим завгодно, але Помісним Собором Київського Патріархату це точно не буде", – підсумував Зоря.

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