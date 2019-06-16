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Філарет розсилає запрошення на свій "Собор"

Неділя, 16 червня 2019, 11:58
Філарет розсилає запрошення на свій Собор

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет розсилає єпископам ПЦУ запрошення на "собор Української православної церкви Київського патріархату", який він скликає 20 червня.

Копію запрошення оприлюднив Сerkvarium.

"Запрошую вас взяти участь у помісному соборі Української православної церкви Київського патріархату, який відбудеться у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі Києва 20 червня об 11:00", - йдеться у листі. 

 

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Нагадаємо, 

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • Навесні Філарет почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної помісної православної української церкви президент Петро Порошенко вмовив його зняти свою кандидатуру на предстоятеля, але пообіцяв негласне керівництво.
  • Філарет каже, що домовленості порушено та критикує дії Епіфанія.
  • Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.
  • Після того помісна Православна церква України опублікувала фрагмент відеозапису собору від 15 грудня 2018 року, на якому зафіксована ліквідація Української православної церкви Київського патріархату.
  • 11 червня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що 20 червня скликає собор ліквідованого Київського патріархату, де офіційно не визнає автокефалії української православної церкви.
  • За словами Філарета, 15 грудня Собору помісного Київського патріархату "не було, а був збір підписів під постановою помісного собору". Філарет зазначив, що постанову на помісному соборі планують "відкинути".
  • У Київській Митрополії УПЦ (ПЦУ) заявили, що проведення собору ліквідованого Київського патріархату означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками.

"Українська правда" у Threads

Теми: Православна Церква УкраїниФіларет
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