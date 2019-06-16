Філарет розсилає запрошення на свій "Собор"
Неділя, 16 червня 2019, 11:58
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет розсилає єпископам ПЦУ запрошення на "собор Української православної церкви Київського патріархату", який він скликає 20 червня.
Копію запрошення оприлюднив Сerkvarium.
"Запрошую вас взяти участь у помісному соборі Української православної церкви Київського патріархату, який відбудеться у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі Києва 20 червня об 11:00", - йдеться у листі.
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Нагадаємо,
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
- Навесні Філарет почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної помісної православної української церкви президент Петро Порошенко вмовив його зняти свою кандидатуру на предстоятеля, але пообіцяв негласне керівництво.
- Філарет каже, що домовленості порушено та критикує дії Епіфанія.
- Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.
- Після того помісна Православна церква України опублікувала фрагмент відеозапису собору від 15 грудня 2018 року, на якому зафіксована ліквідація Української православної церкви Київського патріархату.
- 11 червня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що 20 червня скликає собор ліквідованого Київського патріархату, де офіційно не визнає автокефалії української православної церкви.
- За словами Філарета, 15 грудня Собору помісного Київського патріархату "не було, а був збір підписів під постановою помісного собору". Філарет зазначив, що постанову на помісному соборі планують "відкинути".
- У Київській Митрополії УПЦ (ПЦУ) заявили, що проведення собору ліквідованого Київського патріархату означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками.