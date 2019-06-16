Філарет розсилає запрошення на свій "Собор"

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет розсилає єпископам ПЦУ запрошення на "собор Української православної церкви Київського патріархату", який він скликає 20 червня.

Копію запрошення оприлюднив Сerkvarium.

"Запрошую вас взяти участь у помісному соборі Української православної церкви Київського патріархату, який відбудеться у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі Києва 20 червня об 11:00", - йдеться у листі.

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