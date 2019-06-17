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У Порошенка назвали Гройсмана зрадником через останні заяви

Понеділок, 17 червня 2019, 17:38
У Порошенка назвали Гройсмана зрадником через останні заяви

Перший віце-спікер ВР, кандидат у нардепи від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко вважає заяву прем’єра Володимира Гроймана про те, що старі партії, такі як БПП, мають відійти в минуле, втратою гідності та здорового глузду.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Прямий".

"Ви знаєте, розпочався кастинг на майбутнього прем'єр-міністра, хоча конкурс начебто не оголошувався. І деякі політики втрачають гідність та здоровий глузд. Очевидно, що це не відповідає європейській культурі, європейській практиці. І дуже прикро спостерігати подібну втрату гідності та здорового глузду від політиків дуже різних поколінь, але ми бачимо об'єднаних старою політичною культурою", - наголосила Геращенко.

Також вона закликала всіх політиків демократичного табору пам'ятати про те, що сто років тому амбіції і чвари знищили шанс України на незалежність.

"І от дехто з політиків, відчувається, диплом має, але з освітою проблеми. Є брак історичної освіти. Бо інакше були б зроблені уроки, і ніхто, ані вголос, ані стратегічно не дозволяв би собі такі заяви - зрада політичної команди, яка мала причетність до твого політичного успіху, до твоєї політичної кар'єри", - сказала вона.

У неділю ввечері прем'єр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV назвав "Блок Петра Порошенка", за списками якої він був обраний до Верховної Ради в 2014 році, "старою партією, яка має відійти в минуле".

"Старі партії, такі як БПП, "Батьківщина" мають відійти в минуле. У них була можливість приймати важливі для країни рішення, але вони цього не зробили", - цитує Гройсмана "Дзеркало тижня".

На думку прем'єра, до Верховної Ради дев'ятого скликання мають зайти "нові сили", до яких він відносить і свою новостворену партію "Європейська стратегія".

"Було б добре, щоб до парламенту увійшли нові партії. Є "Слуга народу", "Голос", є партія "Українська стратегія Гройсмана", яка об'єднує професіоналів", - додав керівник Кабміну.

Нагадаємо:

  • Гройсман в ефірі ICTV у неділю також заявив, що у екс-президента Петра Порошенка не було політичної волі змінити ситуацію для детінізації економіки.
  • "Дещо мені вдалося зробити, але багато, чого не вдалося зробити, тому що вся система навколо мене була абсолютно ворожа - СБУ, прокуратура, митники...", - сказав він.

Українська правда

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Теми: ГеращенкоГройсманСолідарність
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