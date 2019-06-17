У Порошенко назвали Гройсмана предателем за последние заявления

Первый вице-спикер ВР, кандидат в нардепы от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко считает заявление премьера Владимира Гроймана о том, что старые партии, такие как БПП, должны отойти в прошлое, потерей достоинства и здравого смысла.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Прямой".

"Вы знаете, начался кастинг на будущего премьер-министра, хотя конкурс вроде не объявлялся. И некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл. Очевидно, что это не соответствует европейской культуре, европейской практике. И очень обидно наблюдать подобную потерю достоинства и здорового ума от политиков самых разных поколений, но мы видим объединенных старой политической культурой", - отметила Геращенко.

Также она призвала всех политиков демократического лагеря помнить о том, что сто лет назад амбиции и распри уничтожили шанс Украины на независимость.

"И вот некоторые политики, чувствуется, диплом имеет, но с образованием проблемы. Есть недостаток исторического образования. Иначе были бы сделаны уроки, и никто, ни вслух, ни стратегически не позволял бы себе такие заявления - предательство политической команды, которая имела причастность к твоему политическому успеху, к твоей политической карьере", - сказала она.

В воскресенье вечером премьер Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV назвал "Блок Петра Порошенко", по спискам которой он был избран в Верховную Раду в 2014 году, "старой партией, которая должна уйти в прошлое".

"Старые партии, такие как БПП, "Батькивщина" должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали", - цитирует Гройсмана "Зеркало недели".

По мнению премьера, в Верховную Раду девятого созыва должны зайти "новые силы", к которым он относит и свою новосозданную партию "Европейская стратегия".

"Было бы хорошо, чтобы в парламент вошли новые партии. Есть "Слуга народа", "Голос", есть партия "Украинская стратегия Гройсмана", которая объединяет профессионалов", - добавил руководитель Кабмина.

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