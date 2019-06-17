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Тюремники в Криму не везуть Бекірова до лікарні, попри рішення ЄСПЛ

Понеділок, 17 червня 2019, 20:27

Старший слідчий кримського "управління ФСБ" Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини, відмовляється госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який утримується в сімферопольському СІЗО.

Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Олексій Ладін.

Захист направив слідчому ФСБ відповідне клопотання про виконання рішення ЄСПЛ щодо Бекірова.

"Слідчий пояснив, що не бачить підстав для направлення Бекірова до лікарні. Відмову він мотивував тим, що рішення ЄСПЛ - це не рішення, а лист, і він належним чином не завірений, а офіційними каналами ніякої інформації йому не надходило", - сказав Ладін.

Крім того, за його словами, слідчий послався на те, що Бекірова вже вивозили до лікарні, де він "пройшов належне медичне обстеження, за підсумками якого є висновок лікарів про те, що Бекіров може утримуватися в СІЗО".

Адвокат повідомив, що направив заяви з проханням посприяти в реалізації рішення ЄСПЛ уповноваженому з прав людини в Криму Людмилі Лубіній, омбудсмену РФ Тетяні Москальковій, керівництву УФСБ в Криму, Міністерству юстиції РФ, апарату при президенті Росії, уряду Росії, на адресу СІЗО і ФСВП Росії.

Адвокат нагадав, що відмова слідчих виконувати рішення ЄСПЛ тягне за собою порушення інших статей Конвенції про захист прав людини.

Нагадаємо:

  • 11 червня Європейський суд з прав людини зобов'язав РФ терміново помістити до лікарні кримськотатарського активіста Едема Бекірова.
  • Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
  • Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
  • У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
  • Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий. Бекіров сказав адвокату: "Мені треба вийти, бо помру".
  • 6 червня "суд" у Криму на 2 місяці продовжив арешт Бекірову. Він залишиться під арештом до 12 серпня 2019 року.

Теми: кримські татариКримсуд
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