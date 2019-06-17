Тюремщики в Крыму не везут Бекирова в больницу, несмотря на решение ЕСПЧ

Старший следователь крымского "управления ФСБ" России Иван Романец, несмотря на решение Европейского суда по правам человека, отказывается госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который содержится в симферопольском СИЗО.

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Алексей Ладин.

Защита направила следователю ФСБ соответствующее ходатайство об исполнении решения ЕСПЧ в отношении Бекирова.

"Следователь пояснил, что не видит оснований для направления Бекирова в больницу. Отказ он мотивировал тем, что решение ЕСПЧ — это не решение, а письмо, и оно надлежащим образом не заверено, а по официальным каналам никакой информации ему не поступало", - сказал Ладин.

Кроме того, по его словам, следователь сослался на то, что Бекирова уже вывозили в больницу, где он "прошел надлежащее медицинское обследование, по итогам которого есть заключение врачей о том, что Бекиров может содержаться в СИЗО".

Адвокат сообщил, что направил заявления с просьбой оказать содействие в реализации решения ЕСПЧ уполномоченному по правам человека в Крыму Людмиле Лубиной, омбудсмену РФ Татьяне Москальковой, руководству УФСБ в Крыму, Министерству юстиции РФ, аппарату при президенте России, правительству России, в адрес СИЗО и ФСИН России.

Адвокат напомнил, что отказ следователей выполнять решение ЕСПЧ повлечет за собой нарушение других статей Конвенции о защите прав человека.

Напомним: