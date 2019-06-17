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Тюремщики в Крыму не везут Бекирова в больницу, несмотря на решение ЕСПЧ

Понедельник, 17 июня 2019, 20:27

Старший следователь крымского "управления ФСБ" России Иван Романец, несмотря на решение Европейского суда по правам человека, отказывается госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который содержится в симферопольском СИЗО.

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Алексей Ладин.

Защита направила следователю ФСБ соответствующее ходатайство об исполнении решения ЕСПЧ в отношении Бекирова.

"Следователь пояснил, что не видит оснований для направления Бекирова в больницу. Отказ он мотивировал тем, что решение ЕСПЧ — это не решение, а письмо, и оно надлежащим образом не заверено, а по официальным каналам никакой информации ему не поступало", - сказал Ладин.

Кроме того, по его словам, следователь сослался на то, что Бекирова уже вывозили в больницу, где он "прошел надлежащее медицинское обследование, по итогам которого есть заключение врачей о том, что Бекиров может содержаться в СИЗО".

Адвокат сообщил, что направил заявления с просьбой оказать содействие в реализации решения ЕСПЧ уполномоченному по правам человека в Крыму Людмиле Лубиной, омбудсмену РФ Татьяне Москальковой, руководству УФСБ в Крыму, Министерству юстиции РФ, аппарату при президенте России, правительству России, в адрес СИЗО и ФСИН России.

Адвокат напомнил, что отказ следователей выполнять решение ЕСПЧ повлечет за собой нарушение других статей Конвенции о защите прав человека.

Напомним:

  • 11 июня Европейский суд по правам человека обязал РФ срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.
  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Бекиров сказал адвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".
  • 6 июня "суд" в Крыму на 2 месяца продлил арест Бекирову. Он останется под арестом до 12 августа 2019 года.

Темы: крымские татарыКрымсуд
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