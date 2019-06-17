ООС: 13 обстрілів, без втрат

Від початку доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил у зведенні станом на 18 годину.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів: поблизу Широкиного, з напрямку Саханка – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; Лебединське, з напрямку Ужівка – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; в районі селища Талаківка, з напрямку Пікузи – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, в районі Пищевика з напрямку Верхньошироківське стріляли з великокаліберних кулеметів; поблизу Водяного, з напрямку населеного пункту Ужівка - із автоматичних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив вісім обстрілів: чотири рази був обстріляний населений пункт Південний, з напрямку шахти імені Гагаріна та Горлівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Новотошківське обстріляли з напрямку населеного пункту Голубівське – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці Кримського, з напрямку Слов'яносербська - із мінометів калібру 82 мм; Попасна, з напрямку Молодіжне – з 82 мм міномету та станкового протитанкового гранатомету; поблизу населеного пункту Шуми, з напрямку Горлівки – зі стрілецької зброї.