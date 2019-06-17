Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: 13 обстрілів, без втрат

Понеділок, 17 червня 2019, 21:07

Від початку доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил у зведенні станом на 18 годину.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів: поблизу Широкиного, з напрямку Саханка – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; Лебединське, з напрямку Ужівка – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; в районі селища Талаківка, з напрямку Пікузи – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, в районі Пищевика з напрямку Верхньошироківське стріляли з великокаліберних кулеметів; поблизу Водяного, з напрямку населеного пункту Ужівка - із автоматичних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив вісім обстрілів: чотири рази був обстріляний населений пункт Південний, з напрямку шахти імені Гагаріна та Горлівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Новотошківське обстріляли з напрямку населеного пункту Голубівське – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці Кримського, з напрямку Слов'яносербська - із мінометів калібру 82 мм; Попасна, з напрямку Молодіжне – з 82 мм міномету та станкового протитанкового гранатомету; поблизу населеного пункту Шуми, з напрямку Горлівки – зі стрілецької зброї.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
Усі новини...
Реклама: