ООС: 13 обстрелов, без потерь

С начала суток боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов: вблизи Широкино, с направления Саханка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Лебединское, с направлению Ужовка - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; в районе поселка Талаковка, с направления Пикузы - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Пищевика с направления Верхнеширокивское стреляли из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного, с направления населенного пункта Ужовка - из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов: четыре раза был обстрелян населенный пункт Южный, с направления шахты имени Гагарина и Горловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Новотошковское обстреляли с направления населенного пункта Голубовское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраины Крымского, с направления Славяносербска - с минометов калибра 82 мм; Попасная, с направления Молодежное - из 82 мм миномета и станкового противотанкового гранатомета; вблизи населенного пункта Шумы, с направления Горловки - из стрелкового оружия.