Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: 13 обстрелов, без потерь

Понедельник, 17 июня 2019, 21:07

С начала суток боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов: вблизи Широкино, с направления Саханка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Лебединское, с направлению Ужовка - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; в районе поселка Талаковка, с направления Пикузы - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Пищевика с направления Верхнеширокивское стреляли из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного, с направления населенного пункта Ужовка - из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов: четыре раза был обстрелян населенный пункт Южный, с направления шахты имени Гагарина и Горловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Новотошковское обстреляли с направления населенного пункта Голубовское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраины Крымского, с направления Славяносербска - с минометов калибра 82 мм; Попасная, с направления Молодежное - из 82 мм миномета и станкового противотанкового гранатомета; вблизи населенного пункта Шумы, с направления Горловки - из стрелкового оружия.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: