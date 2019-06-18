Екс-президента УЄФА Платіні взяли під варту

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Вівторок, 18 червня 2019, 11:35

Колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні взяли під варту в рамках розслідування корупції за вибір Катару як місця проведення Чемпіонату світу в 2022 році.

Про це повідомляє французьке видання Mediapart.

За даними видання раніше відсторонений від міжнародних спортивних органів, Мішель Платіні був поміщений під варту у вівторок, 18 червня, в приміщенні Управління антикорупційної діяльності судової поліції.

Нагадаємо:

  • Правоохороні органи США та Швейцарії багато років розслідують кримінальну справу проти вищих посадовців ФІФА за звинуваченням їх в корупції, шахрайстві та відмиванні грошей.
  • Один з епізодів стосується надання прав проведення Чемпіонатів світу з футболу 2018 та 2022 рр Росії і Катару.
  • Як встановили державні правоохоронні служби та розвідки кількох країн, первинне рішення про надання Росії прав ЧС-2018 було прийняте на таємній зустрічі в Москві ще в 2005 році.
  • 28 жовтня 2015 року в інтерв'ю британському часопису Financial Times президент ФІФА Йозеф Блаттер визнав, що виграш Росією права на чемпіонат-2018 був підтасований.
  • У 2015 році ФІФА відсторонила від футболу Блаттера та Платіні на вісім років, пізніше термін скоротили до шести.
  • Згідно розслідування британського видання The Sunday Times, Катар таємно заплатив ФІФА $880 млн за право проведення ЧС-2022

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Теми: футбол корупція


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