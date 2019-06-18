Екс-президента УЄФА Платіні взяли під варту

Колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні взяли під варту в рамках розслідування корупції за вибір Катару як місця проведення Чемпіонату світу в 2022 році.

Про це повідомляє французьке видання Mediapart.

За даними видання раніше відсторонений від міжнародних спортивних органів, Мішель Платіні був поміщений під варту у вівторок, 18 червня, в приміщенні Управління антикорупційної діяльності судової поліції.

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