Экс-президент УЕФА Платини взят под стражу

Бывший президент УЕФА Мишель Платини взят под стражу в рамках расследования коррупции за выбор Катара как места проведения Чемпионата мира 2022 года.

Об этом сообщает французское издание Mediapart.

По данным издания, ранее отстраненный от международных спортивных органов, Мишель Платини был заключен под стражу во вторник, 18 июня, в помещении Управления антикоррупционной деятельности судебной полиции.

Напомним: