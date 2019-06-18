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Экс-президент УЕФА Платини взят под стражу

Вторник, 18 июня 2019, 11:35

Бывший президент УЕФА Мишель Платини взят под стражу в рамках расследования коррупции за выбор Катара как места проведения Чемпионата мира 2022 года.

Об этом сообщает французское издание Mediapart.

По данным издания, ранее отстраненный от международных спортивных органов, Мишель Платини был заключен под стражу во вторник, 18 июня, в помещении Управления антикоррупционной деятельности судебной полиции.

Напомним:

  • Правоохранительные органы США и Швейцарии много лет расследуют уголовное дело против высших должностных лиц ФИФА по обвинению их в коррупции, мошенничестве и отмывании денег.
  • Один из эпизодов касается предоставления прав проведения Чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 гг России и Катара.
  • Как установили государственные правоохранительные службы и разведки нескольких стран, первоначальное решение о предоставлении России прав ЧМ-2018 было принято на тайной встрече в Москве еще в 2005 году.
  • 28 октября 2015 года в интервью британскому журналу Financial Times президент ФИФА Йозеф Блаттер признал, что выигрыш Россией права на чемпионат-2018 был подтасован.
  • В 2015 году ФИФА отстранила от футбола Блаттера и Платини на восемь лет, позднее срок сократили до шести.
  • Согласно расследованию британского издания The Sunday Times, Катар тайно заплатил ФИФА $880 млн за право проведения ЧМ-2022

Темы: футболкоррупция
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