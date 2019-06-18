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ДТП на тротуарі: для захисту пішоходів встановлять спецзасоби

Вівторок, 18 червня 2019, 14:10

На тротуарах перед пішохідними переходами встановлять обов’язкове захисне огородження у вигляді металевих стовпчиків.

Про це 18 червня повідомляє прес-служба уряду.

За словами заступника міністра регіонального розвитку Лева Парцхаладзе, це необхідно для безпеки пішоходів і стосується як будівництва нових доріг, так реконструкції та капремонту існуючих.

"Вони дуже потрібні, щоб підвищити безпеку пішоходів, адже у разі наїзду авто або іншої надзвичайної ситуації вони можуть притримати удар та зменшити наслідки аварії, тим самим врятувати людям життя. Тому в нових змінах в ДБН щодо вулиць і доріг ми прописали обов’язковість їх влаштування на всіх тротуарах біля пішохідних переходів в одному рівні", – сказав він.

У Мінрегіоні сподіваються, що найближчим часом ця норма буде прийнята як обов'язкова.

У відомстві нагадали, що зараз вже діє аналогічна норма, відповідно до якої всі зупинки громадського транспорту мають обов’язково проектуватися із захисними огороджувальними стовпчиками.

Державні будівельні норми  – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Нагадаємо: 

  • У 2017 році у Харкові автомобіль Lexus на швидкості влетів на тротуар, та перекинувся. У результаті аварії загинули 6 осіб. 
  • У 2019 році водійку Lexus Олену Зайцеву та другого учасника ДТП - водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова засудили до 10 років в'язниці. Зайцева визнала свою провину, Дронов - ні.

Українська правда
Теми: ДТПКиїв
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