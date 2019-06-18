ДТП на тротуарі: для захисту пішоходів встановлять спецзасоби

На тротуарах перед пішохідними переходами встановлять обов’язкове захисне огородження у вигляді металевих стовпчиків.

Про це 18 червня повідомляє прес-служба уряду.

За словами заступника міністра регіонального розвитку Лева Парцхаладзе, це необхідно для безпеки пішоходів і стосується як будівництва нових доріг, так реконструкції та капремонту існуючих.

"Вони дуже потрібні, щоб підвищити безпеку пішоходів, адже у разі наїзду авто або іншої надзвичайної ситуації вони можуть притримати удар та зменшити наслідки аварії, тим самим врятувати людям життя. Тому в нових змінах в ДБН щодо вулиць і доріг ми прописали обов’язковість їх влаштування на всіх тротуарах біля пішохідних переходів в одному рівні", – сказав він.

У Мінрегіоні сподіваються, що найближчим часом ця норма буде прийнята як обов'язкова.

У відомстві нагадали, що зараз вже діє аналогічна норма, відповідно до якої всі зупинки громадського транспорту мають обов’язково проектуватися із захисними огороджувальними стовпчиками.

Державні будівельні норми – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

Нагадаємо: