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ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову дали по 10 лет тюрьмы

Вторник, 26 февраля 2019, 15:10
ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову дали по 10 лет тюрьмы

Суд назначил по 10 лет тюрьмы водителям Елене Зайцевой и Геннадию Дронову за смертельное ДТП в Харькове.

Соответствующий приговор в понедельник объявил Киевский районный суд Харькова.

Таким образом, водителям назначили максимальное наказание, о котором просило обвинение.

Обоим также назначили дополнительное наказание – лишение прав на вождение на 3 года.

Также суд удовлетворил все гражданские иски потерпевших о денежных компенсациях.

Судья Виктор Попрас решил, что участие Зайцевой и Дронова в ДТП было равным, действия обоих привели к столкновению и его последствиям.

Виновность обоих признали доказанной. То, что Дронов ее не признал, судья расценил как попытку избежать ответственности.

В приговоре говорится, что во время досудебного и судебного расследования не было установлено фактов, свидетельствующих о том, что Зайцева во время ДТП находилась в состоянии опьянения.

Таким образом, в деле не нашли обстоятельств, которые отягощали бы вину студентки. Смягчающими обстоятельствами следствие и суд считают раскаяние Зайцевой и ее готовность возмещать убытки.

Однако, несмотря на это девушке все равно назначили максимальное наказание.

Также в приговоре указано, что Зайцеву к этому уже трижды привлекалась к административной ответственности.

У обвиняемых есть 30 дней на обжалование приговора. Пока он не вступит в силу, водителей оставляют под арестом.

Прокуроры после заседания заявили, что приговор суда законный, объективный и справедливый.

Дронов сообщил журналистам, что не считает решение объективным и будет его обжаловать.

Зайцевой во время оглашения приговора не было в зале суда.

Зайцева не присутствовала во время оглашения приговора. Во время заседания девушке стало плохо, ее вывели из зала суда.

Как сообщает пресс-служба суда, подсудимые должны возместить всем пострадавшим материальный ущерб на общую сумму более семи миллионов гривен.

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Напомним:

  • Вечером 18 октября 2017 в Харькове произошло смертельное авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся.
  • В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.
  • За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева.
  • Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Позже стало известно, что повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки ДТП Зайцевой.
  • Экспертиза определила, что автомобиль Зайцевой  в среднем двигался со скоростью 106 км в час. Следствие инкриминировало ей не менее 80 км/ч.
  • Зайцева признала свою вину, Дронов – нет, его адвокаты настаивали на оправдании.

Соня Лукашова, Яна Миланова, УП

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