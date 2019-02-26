ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову дали по 10 лет тюрьмы
Суд назначил по 10 лет тюрьмы водителям Елене Зайцевой и Геннадию Дронову за смертельное ДТП в Харькове.
Соответствующий приговор в понедельник объявил Киевский районный суд Харькова.
Таким образом, водителям назначили максимальное наказание, о котором просило обвинение.
Обоим также назначили дополнительное наказание – лишение прав на вождение на 3 года.
Также суд удовлетворил все гражданские иски потерпевших о денежных компенсациях.
Судья Виктор Попрас решил, что участие Зайцевой и Дронова в ДТП было равным, действия обоих привели к столкновению и его последствиям.
Виновность обоих признали доказанной. То, что Дронов ее не признал, судья расценил как попытку избежать ответственности.
В приговоре говорится, что во время досудебного и судебного расследования не было установлено фактов, свидетельствующих о том, что Зайцева во время ДТП находилась в состоянии опьянения.
Таким образом, в деле не нашли обстоятельств, которые отягощали бы вину студентки. Смягчающими обстоятельствами следствие и суд считают раскаяние Зайцевой и ее готовность возмещать убытки.
Однако, несмотря на это девушке все равно назначили максимальное наказание.
Также в приговоре указано, что Зайцеву к этому уже трижды привлекалась к административной ответственности.
У обвиняемых есть 30 дней на обжалование приговора. Пока он не вступит в силу, водителей оставляют под арестом.
Прокуроры после заседания заявили, что приговор суда законный, объективный и справедливый.
Дронов сообщил журналистам, что не считает решение объективным и будет его обжаловать.
Зайцевой во время оглашения приговора не было в зале суда.
Зайцева не присутствовала во время оглашения приговора. Во время заседания девушке стало плохо, ее вывели из зала суда.
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Напомним:
- Вечером 18 октября 2017 в Харькове произошло смертельное авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся.
- В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.
- За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева.
- Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Позже стало известно, что повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки ДТП Зайцевой.
- Экспертиза определила, что автомобиль Зайцевой в среднем двигался со скоростью 106 км в час. Следствие инкриминировало ей не менее 80 км/ч.
- Зайцева признала свою вину, Дронов – нет, его адвокаты настаивали на оправдании.
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