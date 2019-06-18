ДТП на тротуаре: для защиты пешеходов установят спецсредства

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Вторник, 18 июня 2019, 14:10

На тротуарах перед пешеходными переходами установят обязательное защитное ограждение в виде металлических столбиков.

Об этом 18 июня сообщает пресс-служба правительства.

По словам заместителя министра регионального развития Льва Парцхаладзе, это необходимо для безопасности пешеходов и касается как строительства новых дорог, так реконструкции и капремонта существующих.

"Они очень нужны, чтобы повысить безопасность пешеходов, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации они могут придержать удар и уменьшить последствия аварии, тем самым спасти людям жизнь. Поэтому в новых изменениях в ГСН по улицам и дорогам мы прописали обязательность их устройства на всех тротуарах возле пешеходных переходов на одном уровне", - сказал он.

В Минрегионе надеются, что в ближайшее время эта норма будет принята как обязательная.

В ведомстве напомнили, что сейчас уже действует аналогичная норма, согласно которой все остановки общественного транспорта должны обязательно проектироваться с защитными ограждающими столбиками.

Государственные строительные нормы - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

Напомним:

  • В 2017 году в Харькове автомобиль Lexus на скорости влетел на тротуар, и перевернулся. В результате аварии погибли 6 человек.
  • В 2019 году водителя Lexus Елену Зайцеву и второго участника ДТП - водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова приговорили к 10 годам тюрьмы. Зайцева признала свою вину, Дронов - нет.

Украинская правда

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Темы: ДТП Киев


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