ДТП на тротуаре: для защиты пешеходов установят спецсредства

На тротуарах перед пешеходными переходами установят обязательное защитное ограждение в виде металлических столбиков.

Об этом 18 июня сообщает пресс-служба правительства.

По словам заместителя министра регионального развития Льва Парцхаладзе, это необходимо для безопасности пешеходов и касается как строительства новых дорог, так реконструкции и капремонта существующих.

"Они очень нужны, чтобы повысить безопасность пешеходов, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации они могут придержать удар и уменьшить последствия аварии, тем самым спасти людям жизнь. Поэтому в новых изменениях в ГСН по улицам и дорогам мы прописали обязательность их устройства на всех тротуарах возле пешеходных переходов на одном уровне", - сказал он.

В Минрегионе надеются, что в ближайшее время эта норма будет принята как обязательная.

В ведомстве напомнили, что сейчас уже действует аналогичная норма, согласно которой все остановки общественного транспорта должны обязательно проектироваться с защитными ограждающими столбиками.

Государственные строительные нормы - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

Напомним: