У Зеленського розповіли, як відбирали людей у список "Слуги народу"

5546 переглядів
Вівторок, 18 червня 2019, 16:21

У список кандидатів у депутати від партії "Слуга народу" відбирали людей, які брали участь в організації президентської кампанії Володимира Зеленського.

Про це заявив глава партії Дмитро Разумков, повідомляє Ліга.net.

"Ми не говорили, що будемо формувати списки через сайт. Така система працювала суто для мажоритарних кандидатів", - сказав він.

Разумков додав, що списки формували "за абсолютно зрозумілою системою".

"Про це говорив президент, і я говорив. Ми туди залучили тих, хто були нашими командами під час виборчих кампаній; тих, хто були нашими регіональними командами в тій кампанії, яка привела на Банкову Зеленського; тих, хто були експертами", - розповів глава "Слуги народу".

Також, за його словами, в список потрапили люди, яких в партії вважають "ефективними".

"Вони не брали участь в президентській кампанії, але широко відомі експертному співтовариству", - підсумував Разумков.

Нагадаємо:

  • 9 червня партія "Слуга народу" представила список зі ста кандидатів у депутати до Верховної Ради.
  • Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.
  • Згідно з результатами ролінгового дослідження Центру "Соціальний моніторинг" і Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка за 8-14 червня, до парламенту можуть пройти партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Слуга народу вибори Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський розповів, чим відрізняється від Голобородька 18 червня 2019, 11:36
Кандидат із списку "Слуги народу" заявив, що "не поважає Коломойського" 16 червня 2019, 04:30
Місце для дискусій 14 червня 2019, 18:30
Усі новини
Головні новини
У Зеленського розповіли, як відбирали людей у список "Слуги народу"
"Ми не починали цю війну": Зеленський до тих, хто хоче скасувати санкції проти РФ
Справа Хізб ут-Тахрір: окупанти засудили кримських татар на 12-17 років
Партія Вакарчука нарощує міць, а партія Порошенка втрачає рейтинг
Усі новини
Фото

11 неймовірних ідей інтер'єру

психологія

10 порад, які не варто давати людям, що розлучаються

дослідження

Тигри можуть вимерти за 10 років