У Зеленського розповіли, як відбирали людей у список "Слуги народу"

У список кандидатів у депутати від партії "Слуга народу" відбирали людей, які брали участь в організації президентської кампанії Володимира Зеленського.

Про це заявив глава партії Дмитро Разумков, повідомляє Ліга.net.

"Ми не говорили, що будемо формувати списки через сайт. Така система працювала суто для мажоритарних кандидатів", - сказав він.

Разумков додав, що списки формували "за абсолютно зрозумілою системою".

"Про це говорив президент, і я говорив. Ми туди залучили тих, хто були нашими командами під час виборчих кампаній; тих, хто були нашими регіональними командами в тій кампанії, яка привела на Банкову Зеленського; тих, хто були експертами", - розповів глава "Слуги народу".

Також, за його словами, в список потрапили люди, яких в партії вважають "ефективними".

"Вони не брали участь в президентській кампанії, але широко відомі експертному співтовариству", - підсумував Разумков.

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