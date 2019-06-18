У Зеленського розповіли, як відбирали людей у список "Слуги народу"
У список кандидатів у депутати від партії "Слуга народу" відбирали людей, які брали участь в організації президентської кампанії Володимира Зеленського.
Про це заявив глава партії Дмитро Разумков, повідомляє Ліга.net.
"Ми не говорили, що будемо формувати списки через сайт. Така система працювала суто для мажоритарних кандидатів", - сказав він.
Разумков додав, що списки формували "за абсолютно зрозумілою системою".
"Про це говорив президент, і я говорив. Ми туди залучили тих, хто були нашими командами під час виборчих кампаній; тих, хто були нашими регіональними командами в тій кампанії, яка привела на Банкову Зеленського; тих, хто були експертами", - розповів глава "Слуги народу".
Також, за його словами, в список потрапили люди, яких в партії вважають "ефективними".
"Вони не брали участь в президентській кампанії, але широко відомі експертному співтовариству", - підсумував Разумков.
Нагадаємо:
- 9 червня партія "Слуга народу" представила список зі ста кандидатів у депутати до Верховної Ради.
- Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.
- Згідно з результатами ролінгового дослідження Центру "Соціальний моніторинг" і Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка за 8-14 червня, до парламенту можуть пройти партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос".
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