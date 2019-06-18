У Зеленского рассказали, как отбирали людей в список "Слуги народа"

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Вторник, 18 июня 2019, 16:21

В список кандидатов в депутаты от партии "Слуга народа" отбирали людей, которые принимали участие в организации президентской кампании Владимира Зеленского.

Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков, сообщает Лига.net.

"Мы не говорили, что будем формировать списки через сайт. Такая система работала сугубо для мажоритарных кандидатов", - сказал он.

Разумков добавил, что списки формировали "по абсолютно понятной системе".

"Об этом говорил президент, и я говорил. Мы туда привлекли тех, кто были нашими командами во время избирательных кампаний; тех, кто были нашими региональными командами в той кампании, которая привела на Банковую Зеленского; тех, кто были экспертами", – рассказал глава "Слуги народа".

Также, по его словам, в список попали люди, которых в партии считают "эффективными".

"Они не участвовали в президентской кампании, но широко известны экспертному сообществу", - подытожил Разумков.

Напомним:

  • 9 июня партия "Слуга народа" представила список из ста кандидатов в депутаты Верховной Рады.
  • Внеочередные парламентские выборы должны состояться 21 июля.
  • Согласно результатам роллингового исследования Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко за 8-14 июня, в парламент могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

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Темы: Слуга народа виборы Верховная Рада


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