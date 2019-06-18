Вакарчук хоче заборонити бути нардепом тричі підряд

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Вівторок, 18 червня 2019, 16:57

Партія Святослава Вакарчука "Голос" пропонує обмежити депутатські повноваження до двох повних каденцій підряд.

Таку пропозицію Вакарчук озвучив у вівторок під час зустрічі з молоддю у Львові, повідомляє прес-служба партії.

"Не більше двох каденцій поспіль – такою є відповідь "Голосу" на сьогоднішнє свавілля старих політиків. Прийшов час відправити їх на політичну пенсію і надати право голосу молодим фахівцям", – сказав Вакарчук.

На його думку "більше десяти років поспіль у парламенті немає що робити".

"Ті, хто хочуть змінювати країну – після депутатської каденції можуть йти у виконавчу владу або місцеву", - додав Вакарчук.

Нагадаємо:

  • Згідно із дослідженням Центру "Соціальний моніторинг" і Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка за 8-14 червня, до парламенту можуть пройти партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос".
  • 8 червня лідер "Голосу" Святослав Вакарчук оприлюднив першу двадцятку списку партії для участі у дострокових парламентських виборах.

Українська правда

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Теми: Верховна Рада Вакарчук Голос


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