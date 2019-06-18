Вакарчук хочет запретить быть нардепом трижды подряд

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Вторник, 18 июня 2019, 16:57

Партия Святослава Вакарчука "Голос" предлагает ограничить депутатские полномочия до двух полных каденций подряд.

Такое предложение Вакарчук озвучил во вторник во время встречи с молодежью во Львове, сообщает пресс-служба партии.

"Не более двух каденций подряд - таков ответ "Голоса" на сегодняшний беспредел старых политиков. Пришло время отправить их на политическую пенсию и предоставить право голоса молодым специалистам", - сказал Вакарчук.

По его мнение "более десяти лет подряд в парламенте нечего делать".

"Те, кто хотят менять страну – после депутатской каденции могут идти в исполнительную власть или местную", - добавил Вакарчук.

Напомним:

  • Согласно исследованию Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко за 8-14 июня, в парламент могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".
  • 8 июня лидер "Голоса" Святослав Вакарчук обнародовал первую двадцатку списка партии для участия в досрочных парламентских выборах.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада Вакарчук Голос


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