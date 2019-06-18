Голова зовнішньої розвідки пояснив мільйони в декларації, зв’язки з "Кварталом" і ФСБ

Глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв підтвердив, що більше десяти років знайомий з президентом Володимиром Зеленським, але стверджує, що не спонсорував концерти "Кварталу 95" в своєму депутатському окрузі.

Про це нещодавно призначений Бухарєв сказав в інтерв'ю "Цензор.нет".

Зокрема, чиновник відповів, що йому "важко вже згадати", коли познайомився із Зеленським.

"Ми знаємо один одного більше десяти років, мені давно подобалася їхня творчість, сміливість, з якою вони робили сатиру на владу... Я почав ходити на концерти "95-го кварталу", ще коли вони починали в КПІ", – розповів глава зовнішньої розвідки.

Він стверджує, що одного разу запропонував студії Зеленського приїхати в своє рідне місто і дати там концерт.

"І уявіть собі, вони погодилися! Відразу хочу сказати – я ніколи не наймав "95-й квартал" за гроші, це просто особисті відносини", – додав Бухарєв.

На питання про те, чи вважає він професійним своє призначення "по дружбі", розвідник підкреслив, що є кадровим офіцером спецслужби з великим досвідом роботи, має налагоджені контакти з західними спецслужбами, вважає себе професіоналом, "який може пред'явити результати роботи".

"Я вважаю, що на таку посаду Верховний Головнокомандувач якраз повинен підбирати людей, які користуються довірою, мають контакт, це нормальна практика і для західних спецслужб", – додав чиновник.

Бухарєв також розповів подробиці про свою медаль російської Федеральної служби безпеки, що викликала резонанс.

"У 2004-му в Києві в СБУ проходила нарада керівників спецслужб США, Європи і РФ з проблеми транскордонної наркомафії, і багатьом учасникам, в тому числі і мені, росіяни вручили медаль ФСБ", – сказав чиновник.

Він стверджує, що нагороду ніколи не носив, а після початку війни викинув її.

Розвідник пояснив, яким чином на його агітаційній листівці депутата в 2014 році з'явилася інформація про медаль. Бухарєв назвав це "дурною історією".

"Доручив помічникам дати інформацію про мене для передвиборчої листівки в Центральний Штаб "Батьківщини", вони взяли інформацію з особової справи, зробили макет і невеликий тираж, там виявилася і медаль ФСБ. Коли я про це дізнався, відразу наказав знищити цю дурість. Але конкуренти все-таки отримали цю інформацію і зразок листівки і активно використовували проти мене", – стверджує глава розвідки, зазначаючи, що забраковані листівки нікому не роздавали.

Крім того, Бухарєв прокоментував нерухомість своєї родини, додавши, що в його доходах "нічого надприродного немає".

"Я отримав квартиру від СБУ на Харківському масиві, багато років жив там, нерухомість придбана з'явилася не відразу, а вже коли мені було за 50 років, я став генерал-лейтенантом. Я часто був за кордоном у службових питаннях, проводив операції, у мене були відрядження, і ми з дружиною робили певні заощадження. Гроші на будівництво брали в борг", – пояснив розвідник.

У 2000-х роках Бухарєви вклали гроші в будівництво квартири на вулиці Білоруській за "доступною ціною".

Саме цю квартиру, за словами начальника Служби зовнішньої розвідки, він нещодавно подарував доньці.

"Я попросив нотаріуса дати чесну оцінку квартири, нічого не занижувати. Нотаріус подивилася по інтернету ціни і відразу вписала, ціну вписали раз в десять вище, ніж була ціна покупки... Вона (квартира – УП) подорожчала, звичайно, після спорудження будинку, ну і місце популярне виявилося", – додав чиновник.

Коментуючи свій будинок в селі Вишеньки, він сказав, що там "одна з найнижчих цін на землю", а його родині вона "дісталася даром". Ділянку у 25 соток отримав тесть Бухарєва, а потім земля перейшла у спадок силовику.

Бухарєв сказав, що не збирається закривати свою декларацію, і що він вважає керівників спецслужб публічними діячами, які зобов'язані подавати декларації для забезпечення громадського контролю.

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