Глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев подтвердил, что более десяти лет знаком с президентом Владимиром Зеленским, но утверждает, что не спонсировал концерты "Квартала 95" в своем депутатском округе.

Об этом недавно назначенный Бухарев сказал в интервью "Цензор.нет".

В частности, чиновник ответил, что ему "трудно уже вспомнить", когда познакомился с Зеленским.

"Мы знаем друг друга более десяти лет, мне давно нравилось их творчество, смелость, с какой они делали сатиру на власть… Я начал ходить на концерты "95-го квартала", еще когда они начинали в КПИ", – рассказал глава внешней разведки.

Он утверждает, что однажды предложил студии Зеленского приехать в свой родной город и дать там концерт.

"И представьте себе, они согласились! Сразу хочу сказать – я никогда не нанимал "95-й квартал" за деньги, это просто личные отношения", – добавил Бухарев.

На вопрос о том, считает ли он профессиональным свое назначение "по дружбе", разведчик подчеркнул, что является кадровым офицером спецслужбы с большим опытом работы, имеет налаженные контакты с западными спецслужбами, считает себя профессионалом, "который может предъявить результаты работы".

"Я считаю, что на такую должность Верховный Главнокомандующий как раз должен подбирать людей, которые пользуются доверием, имеют контакт, это нормальная практика и для западных спецслужб", – добавил чиновник.

Бухарев также рассказал подробности про свою медаль ФСБ, вызвавшую резонанс.

"В 2004-м в Киеве в СБУ проходило совещание руководителей спецслужб США, Европы и РФ по проблеме трансграничной наркомафии, и многим участникам, в том числе и мне, россияне вручили медаль ФСБ", – сказал чиновник.

Он утверждает, что награду никогда не носил, а после начала войны выбросил ее.

Разведчик объяснил, как на его агитационной листовке депутата в 2014 году появилась информация про медаль. Бухарев назвал это "глупой историей".

"Поручил помощникам дать информацию обо мне для предвыборной листовки в Центральный Штаб "Батькивщины", они взяли информацию из личного дела, сделали макет и небольшой тираж, там оказалась и медаль ФСБ. Когда я об этом узнал, сразу приказал уничтожить эту глупость. Но конкуренты все-таки получили эту информацию и образец листовки и активно использовали против меня", – утверждает глава разведки, отмечая, что забракованные листовки никому не раздавали.

Кроме того, Бухарев прокомментировал недвижимость своей семьи, добавив, что в его доходах "ничего сверхъестественного нет".

"Я получил квартиру от СБУ на Харьковском массиве, много лет жил там, недвижимость приобретенная появилась не сразу, а уже когда мне было за 50 лет, я стал генерал-лейтенантом. Я часто был за границей по служебным вопросам, проводил операции, у меня были командировочные, и мы с женой делали определенные сбережения. Деньги на строительство брали в долг", – объяснил разведчик.

В 2000-х годах Бухаревы вложили деньги в постройку квартиры на улице Белорусской с "доступной ценой".

Именно эту квартиру, по словам начальника Службы внешней разведки, он недавно подарил дочери.

"Я попросил нотариуса дать честную оценку квартиры, ничего не занижать. Нотариус посмотрела по интернету цены и сразу вписала, цену вписали раз в десять выше, чем была цена покупки… Она (квартира – УП) подорожала, конечно, после постройки дома, ну и место популярное оказалось", – добавил чиновник.

Комментируя свой дом в селе Вишенки, он сказал, что там "одна из самых низких цен на землю", а его семье она "досталась даром". Участок в 25 соток получил тесть Бухарева, а потом земля перешла в наследство силовику.

Бухарев сказал, что не собирается закрывать свою декларацию, и что он считает руководителей спецслужб публичными деятелями, которые обязаны подавать декларации для обеспечения общественного контроля.

Напомним: