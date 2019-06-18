У ЗСУ порахували військових РФ уздовж кордону на Півдні та Сході

2167 переглядів
Вівторок, 18 червня 2019, 18:15

Уздовж державного кордону в Донецькій та Луганській областях, а також в окупованому Криму, Росія тримає близько 82 тисяч військовослужбовців особового складу.

Про це повідомив начальник управління верифікації Генштабу Збройних сил Андрій Гудзь на брифінгу 18 червня, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, це активні війська.

"Росія тримає уздовж державного кордону України в Донецькій і Луганській областях, а також в Автономній республіці Крим, близько 82 тис. військовослужбовців", - сказав Гудзь.

Він також зазначив, що в Ростовській області знаходиться понад 25 батальйонних тактичних груп, а також триває формування мотострілецької дивізії.

Крім того, за даними ВСУ, РФ приховує наявність в Криму сучасніших літаків, зокрема, Як-130, Міг-29, Су-30М, а також вертольотів Мі-35М і Мі-24.

Нагадаємо:

  • Розвідувальне управління Міністерства оборони США наполягає, що РФ випробувала ядерної зброї.
  • 18 червня міністр оборони Росії генерал Сергій Шойгу заявив, що РФ потрібна нова теорія ведення воєн.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія кордон Крим Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна відреагувала на вирок РФ кримським татарам 18 червня 2019, 17:03
Газові угоди з РФ: Зеленський сподівається, що руки викручувати не будуть 18 червня 2019, 16:11
"Ми не починали цю війну": Зеленський до тих, хто хоче скасувати санкції проти РФ 18 червня 2019, 15:23
Усі новини
Головні новини
Голова ЦВК: Конституційний суд не може зупинити вибори
У Зеленського розповіли, як відбирали людей у список "Слуги народу"
"Ми не починали цю війну": Зеленський до тих, хто хоче скасувати санкції проти РФ
Справа Хізб ут-Тахрір: окупанти засудили кримських татар на 12-17 років
Усі новини
соціум

Більше третини дітей в Україні всиновлюють іноземці

репортаж

Які таємниці приховує Одеська Опера

безпека

Як уникнути отруєння у спеку