У ЗСУ порахували військових РФ уздовж кордону на Півдні та Сході

Уздовж державного кордону в Донецькій та Луганській областях, а також в окупованому Криму, Росія тримає близько 82 тисяч військовослужбовців особового складу.

Про це повідомив начальник управління верифікації Генштабу Збройних сил Андрій Гудзь на брифінгу 18 червня, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, це активні війська.

"Росія тримає уздовж державного кордону України в Донецькій і Луганській областях, а також в Автономній республіці Крим, близько 82 тис. військовослужбовців", - сказав Гудзь.

Він також зазначив, що в Ростовській області знаходиться понад 25 батальйонних тактичних груп, а також триває формування мотострілецької дивізії.

Крім того, за даними ВСУ, РФ приховує наявність в Криму сучасніших літаків, зокрема, Як-130, Міг-29, Су-30М, а також вертольотів Мі-35М і Мі-24.

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