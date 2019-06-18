У ЗСУ порахували військових РФ уздовж кордону на Півдні та Сході
Уздовж державного кордону в Донецькій та Луганській областях, а також в окупованому Криму, Росія тримає близько 82 тисяч військовослужбовців особового складу.
Про це повідомив начальник управління верифікації Генштабу Збройних сил Андрій Гудзь на брифінгу 18 червня, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, це активні війська.
"Росія тримає уздовж державного кордону України в Донецькій і Луганській областях, а також в Автономній республіці Крим, близько 82 тис. військовослужбовців", - сказав Гудзь.
Він також зазначив, що в Ростовській області знаходиться понад 25 батальйонних тактичних груп, а також триває формування мотострілецької дивізії.
Крім того, за даними ВСУ, РФ приховує наявність в Криму сучасніших літаків, зокрема, Як-130, Міг-29, Су-30М, а також вертольотів Мі-35М і Мі-24.
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