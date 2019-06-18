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В ВСУ посчитали, сколько военных РФ вдоль границы на Юге и Востоке

Вторник, 18 июня 2019, 18:15
В ВСУ посчитали, сколько военных РФ вдоль границы на Юге и Востоке

Вдоль государственной границы в Донецкой и Луганской областях, а также в оккупированном Крыму, Россия держит около 82 тысяч военнослужащих личного состава.

Об этом сообщил начальник управления верификации Генштаба Вооруженных сил Андрей Гудзь на брифинге 18 июня, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, это активные войска.

"Россия держит вдоль государственной границы Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной республике Крым около 82 тыс. военнослужащих", - сказал Гудзь.

Он также отметил, что в Ростовской области находится более 25 батальонных тактических групп, а также продолжается формирование мотострелковой дивизии.

Кроме того, по данным ВСУ, РФ скрывает наличие в Крыму более современных самолетов, в частности, Як-130, Миг-29, Су-30М, а также вертолетов Ми-35М и Ми-24.

Напомним:

  • Разведывательное управление Министерства обороны США настаивает, что Российская Федерация провела испытания ядерного оружия.
  • 18 июня министр обороны России генерал Сергей Шойгу заявил, что РФ нужна новая теория ведения войн.

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Темы: РосcияграницаКрымДонбасс
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