В ВСУ посчитали, сколько военных РФ вдоль границы на Юге и Востоке
Вдоль государственной границы в Донецкой и Луганской областях, а также в оккупированном Крыму, Россия держит около 82 тысяч военнослужащих личного состава.
Об этом сообщил начальник управления верификации Генштаба Вооруженных сил Андрей Гудзь на брифинге 18 июня, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, это активные войска.
"Россия держит вдоль государственной границы Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной республике Крым около 82 тыс. военнослужащих", - сказал Гудзь.
Он также отметил, что в Ростовской области находится более 25 батальонных тактических групп, а также продолжается формирование мотострелковой дивизии.
Кроме того, по данным ВСУ, РФ скрывает наличие в Крыму более современных самолетов, в частности, Як-130, Миг-29, Су-30М, а также вертолетов Ми-35М и Ми-24.
Напомним:
- Разведывательное управление Министерства обороны США настаивает, что Российская Федерация провела испытания ядерного оружия.
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