Державіаслужба вирішила поновити сертифікат авіакомпанії YanAir

Державна авіаційна служба прийняла рішення поновити сертифікат авіакомпанії YanAir "після усунення критичних зауважень".

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Сьогодні (18 червня - ред), з затримкою, відбувся регулярний рейс Київ-Батумі. Водночас, сподіваємося, що дана авіакомпанія, як і інші, зрозуміли - ми жартувати і нехтувати безпекою пасажирів та регламентами не будемо", - написав він.

Міністр нагадав, що Державіаслужба буде вживати відповідні заходи щодо тих авіакомпаній, які невчасно виконують польоти.

Омелян підкреслив, що авіакомпанія зобов'язана інформувати пасажирів про перенесення рейсів, її представник повинен бути на звэязку з пасажирами, компенсувати час затримки чи скасування польоту.

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