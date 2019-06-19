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Державіаслужба вирішила поновити сертифікат авіакомпанії YanAir

Середа, 19 червня 2019, 01:21

Державна авіаційна служба прийняла рішення поновити сертифікат авіакомпанії YanAir "після усунення критичних зауважень".

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Сьогодні (18 червня - ред), з затримкою, відбувся регулярний рейс Київ-Батумі. Водночас, сподіваємося, що дана авіакомпанія, як і інші, зрозуміли - ми жартувати і нехтувати безпекою пасажирів та регламентами не будемо", - написав він.

Міністр нагадав, що Державіаслужба буде вживати відповідні заходи щодо тих авіакомпаній, які невчасно виконують польоти.

Омелян підкреслив, що авіакомпанія зобов'язана інформувати пасажирів про перенесення рейсів, її представник повинен бути на звэязку з пасажирами, компенсувати час затримки чи скасування польоту.

Нагадаємо:

  • Державна авіаційна служба в результаті комплексної перевірки авіакомпанії "ЯнЕйр" виявила низку зауважень в організації діяльності цього перевізника, в зв’язку з чим дію сертифіката експлуатанта було призупинено.
  • Діюча комісія з питань сертифікації експлуатантів Державіаслужби прийняла рішення про призупинити сертифікат експлуатанта YanAirпочинаючи з 00:00 UTC (03:00 за київським часом) 7 червня 2019 року.
  • Пізніше в YanAir заявили, що усунули недоліки і попросили повернути сертифікат.
  • 18 червня у Борисполі пасажири блокували вхід до терміналу F через відтермінування рейсу літака компанії YanAir Київ - Батумі.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіаОмелян
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