Госавиаслужба решила возобновить сертификат авиакомпании YanAir
Государственная авиационная служба приняла решение возобновить сертификат авиакомпании YanAir "после устранения критических замечаний".
Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Сегодня (18 июня - ред), с задержкой, состоялся регулярный рейс Киев-Батуми. В то же время, надеемся, что данная авиакомпания, как и другие, поняли - мы шутить и пренебрегать безопасностью пассажиров и регламентами не будем", - написал он.
Министр напомнил, что Госавиаслужба будет принимать соответствующие меры в отношении тех авиакомпаний, которые невовремя выполняют полеты.
Омелян подчеркнул, что авиакомпания обязана информировать пассажиров о переносе рейсов, ее представитель должен быть на связи с пассажирами, компенсировать время задержки или отмены полета.
Напомним:
- Государственная авиационная служба в результате комплексной проверки авиакомпании "ЯнЕйр" выявила ряд замечаний в организации деятельности этого перевозчика, в связи с чем действие сертификата эксплуатанта было приостановлено.
- В связи с этим постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение приостановить сертификат эксплуатанта YanAirначиная с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 7 июня 2019 года.
- Позже в YanAir заявили, что устранили недостатки и попросили вернуть сертификат.
- 18 июня в Борисполе пассажиры блокировали вход в терминал F из-за отсрочки рейса самолета компании YanAir Киев - Батуми.
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