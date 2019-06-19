Госавиаслужба решила возобновить сертификат авиакомпании YanAir

Государственная авиационная служба приняла решение возобновить сертификат авиакомпании YanAir "после устранения критических замечаний".

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Сегодня (18 июня - ред), с задержкой, состоялся регулярный рейс Киев-Батуми. В то же время, надеемся, что данная авиакомпания, как и другие, поняли - мы шутить и пренебрегать безопасностью пассажиров и регламентами не будем", - написал он.

Министр напомнил, что Госавиаслужба будет принимать соответствующие меры в отношении тех авиакомпаний, которые невовремя выполняют полеты.

Омелян подчеркнул, что авиакомпания обязана информировать пассажиров о переносе рейсов, ее представитель должен быть на связи с пассажирами, компенсировать время задержки или отмены полета.

Напомним: