Волкер пояснив, чому не можна відмовлятись від Мінських угод

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Середа, 19 червня 2019, 06:49

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав Мінські угоди базою для збереження санкцій Євросоюзу. За його словами, єдине, що заважає угодам - відсутність політичної волі Росії виконувати їх.

Про це він заявив на слуханнях в Сенаті на тему "П'ять років після Революції Гідності: прогрес України і ворожа активність РФ", передає "Укрінформ".

"Дуже важливо, щоб Мінські домовленості зберігали свою чинність, оскільки найважливіше їхнє значення в тому, що Росія формально визнає територіальну цілісність України. Навіть якщо в реальному житті вона не робить цього", - підкреслив дипломат.

За його словами, Мінські угоди містять загальний перелік того, що необхідно зробити для досягнення миру.

"Припинення вогню, відведення озброєнь, забезпечення гуманітарного доступу - всі ці речі є необхідними для прийняття рішень", - додав він.

Спецпредставник США наголосив, що "Мінську" бракує лише одного - політичної волі з боку Кремля, який заперечує свою відповідальність у цьому процесі.

"Я думаю, що Мінські домовленості спрямовані на досягнення дуже важливої мети", - сказав Волкер.

Нагадаємо:

  • Волкер має намір протягом найближчих тижнів відвідати Київ - цей візит передуватиме переговорам президентів України і Сполучених Штатів у Вашингтоні.

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Теми: США Україна Росія Мінські угоди


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