Волкер объяснил, почему нельзя отказываться от Минских соглашений

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Среда, 19 июня 2019, 06:49

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал Минские соглашения базой для сохранения санкций Евросоюза. По его словам, единственное, что мешает соглашениям - отсутствие политической воли России выполнять их.

Об этом он заявил на слушаниях в Сенате на тему "Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебная активность РФ", передает "Укринформ".

"Очень важно, чтобы Минские договоренности сохраняли свою силу, поскольку самое важное их значение в том, что Россия формально признает территориальную целостность Украины. Даже если в реальной жизни она не делает этого", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Минские соглашения содержат общий перечень того, что необходимо сделать для достижения мира.

"Прекращение огня, отвод вооружения, обеспечения гуманитарного доступа - все эти вещи необходимы для принятия решений", - добавил он.

Спецпредставитель США подчеркнул, что "Минску" не хватает только одного - политической воли со стороны Кремля, который отрицает свою ответственность в этом процессе.

"Я думаю, что Минские договоренности направлены на достижение очень важной цели", - сказал Волкер.

Напомним:

  • Волкер намерен в течение ближайших недель посетить Киев - это визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и Соединенных Штатов в Вашингтоне.

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Темы: США Украина Росcия Минские соглашения


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