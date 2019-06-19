Передумали: Міноборони вже каже, що Зеленський не ухилявся від мобілізації

У Міністерстві оборони спростовують власні заяви про те, що у 2014-2015 роках був призов по мобілізації чинного президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у відповіді Міноборони на запит Українських Новин.

Зазначається, що агентство запросило у Міноборони інформацію про те, чи оголошувався в розшук Зеленський в зв'язку з тим, що він не з'явився до військкомату за повістками для призову по мобілізації 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року, 10 травня 2015 року.

За даними відомства, Зеленський перебуває на військовому обліку в Металургійному-Долгінцевському військкоматі Кривого Рогу Дніпропетровської області, за результатами медкомісії він визнаний придатним до військової служби, має військово-облікову спеціальність "діловод діловодства".

"Військову службу в Збройних Силах не проходив, на військову службу з мобілізації протягом 2014-2015 років не призивався", - сказано у відповіді міністерства.

документ Українських новин

Повідомляється, що інші обставини призову Зеленського Міноборони повідомити відмовилося пославшись на те, що це є службовою інформацією і не підлягає розголошенню.

В агентстві додали, що відповідь підписана начальником управління персоналу - заступником начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил Геннадієм Долгашова.

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