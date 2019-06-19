Передумали: Минобороны уже говорит, что Зеленский не уклонялся от мобилизации

В Министерстве обороны опровергают собственные заявления о том, что в 2014-2015 годах был призыв по мобилизации действующего президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос Украинских новостей.

Отмечается, что агентство запросило у Минобороны информацию о том, объявлялся ли в розыск Зеленский в связи с тем, что он не явился в военкомат по повесткам для призыва по мобилизации 15 апреля 2014 года, 23 июня 2014 года, 15 августа 2014 года, 10 мая 2015 года.

По данным ведомства, Зеленский находится на воинском учете в Металлургическом-Долгинцевском военкомате Кривого Рога Днепропетровской области, по результатам медкомиссии он признан годным к военной службе, имеет военно-учетную специальность "делопроизводитель делопроизводства".

"Военную службу в Вооруженных Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 гг не призывался", - говорится в ответе министерства.

документ Украинских новостей

Сообщается, что другие обстоятельства призыва Зеленского Минобороны сообщить отказалось сославшись на то, что это является служебной информацией и не подлежит разглашению.

В агентстве добавили, что ответ подписано начальником управления персонала - заместителем начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Геннадием Долгашовым.

Напомним