Платіні відпустили через кілька годин допиту

Колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні відпустили з-під варти після кількох годин допиту у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи про корупцію.

Про це повідомляє AFP.

#UPDATE Banned ex-UEFA chief Michel Platini is released from custody after hours of questioning in connection with a criminal investigation into the awarding of the 2022 World Cup to Qatarhttps://t.co/HOwvIFS89A pic.twitter.com/lhXQvLpfs1