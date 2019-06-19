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Платіні відпустили через кілька годин допиту

Середа, 19 червня 2019, 11:41

Колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні відпустили з-під варти після кількох годин допиту у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи про корупцію.

Про це повідомляє AFP.

Французьку футбольну легенду, яка очолювала керівний орган європейського футболу з 2007 по 2015 рік, затримала у вівторок французька антикорупційна поліція, яка розслідувала ймовірну корупцію щодо визначення Катару як місця проведення Чемпіонату світу 2022 року.

Зазначається, що Платіні заперечив правопорушення, його представники заявили, що факти справи "йому невідомі".

Адвокат Платіні Вільям Бурдон сказав, що Платіні звільнили без пред'явлення звинувачення, додавши, що "було багато шуму з нічого".

Журналісти зазначають, що 63-річний Платіні виглядав утомленим, коли виходив з поліцейського управління у боротьбі з корупцією в Нантеррі, що в західному передмісті Парижа.

"Це було довго, але з огляду на кількість запитань, це могло бути ще довше, бо мене розпитували про Євро-2016, чемпіонат світу в Росії, чемпіонат світу в Катарі, ФІФА", – сказав він журналістам.

Нагадаємо:

  • Рішення визначити Катар господарем Чемпіонату світу 2022 року викликало звинувачення в корупції, що зрештою збурило наймасштабніший скандал у ФІФА.
  • Фінансова прокуратура Франції розпочала попереднє розслідування у 2016 році стосовно підозри в корупції та змові щодо голосування за вибір Катару, а також визначення Росії господинею ЧС 2018 року.
  • За інформацією журналу France Football, 23 листопада 2010 року в Єлисейському палаці в Парижі відбувся "таємний з'їзд" між Саркозі, тодішнім принцем Катару (тепер еміром) Тамімом бен Хамад аль-Тані, і Платіні, який у той час був президентом УЄФА і віце-президентом ФІФА. За тиждень ФІФА проголосувала за Катар у відборі господаря ЧС 2022.
  • Згідно розслідування британського видання The Sunday Times, Катар таємно заплатив ФІФА $880 млн за право проведення ЧС-2022

Теми: футболкорупція
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