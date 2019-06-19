Платіні відпустили через кілька годин допиту

Колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні відпустили з-під варти після кількох годин допиту у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи про корупцію.

Про це повідомляє AFP.

#UPDATE Banned ex-UEFA chief Michel Platini is released from custody after hours of questioning in connection with a criminal investigation into the awarding of the 2022 World Cup to Qatarhttps://t.co/HOwvIFS89A pic.twitter.com/lhXQvLpfs1 — AFP news agency (@AFP) 19 червня 2019 р.

Французьку футбольну легенду, яка очолювала керівний орган європейського футболу з 2007 по 2015 рік, затримала у вівторок французька антикорупційна поліція, яка розслідувала ймовірну корупцію щодо визначення Катару як місця проведення Чемпіонату світу 2022 року.

Зазначається, що Платіні заперечив правопорушення, його представники заявили, що факти справи "йому невідомі".

Адвокат Платіні Вільям Бурдон сказав, що Платіні звільнили без пред'явлення звинувачення, додавши, що "було багато шуму з нічого".

Журналісти зазначають, що 63-річний Платіні виглядав утомленим, коли виходив з поліцейського управління у боротьбі з корупцією в Нантеррі, що в західному передмісті Парижа.

"Це було довго, але з огляду на кількість запитань, це могло бути ще довше, бо мене розпитували про Євро-2016, чемпіонат світу в Росії, чемпіонат світу в Катарі, ФІФА", – сказав він журналістам.

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