Платини после нескольких часов допроса отпустили

Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини отпустили из-под стражи после нескольких часов допроса в связи с расследованием уголовного дела о коррупции.

Об этом сообщает AFP.

#UPDATE Banned ex-UEFA chief Michel Platini is released from custody after hours of questioning in connection with a criminal investigation into the awarding of the 2022 World Cup to Qatarhttps://t.co/HOwvIFS89A pic.twitter.com/lhXQvLpfs1