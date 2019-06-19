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Платини после нескольких часов допроса отпустили

Среда, 19 июня 2019, 11:41

Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини отпустили из-под стражи после нескольких часов допроса в связи с расследованием уголовного дела о коррупции.

Об этом сообщает AFP.

Французскую футбольную легенду, которая возглавляла руководящий орган европейского футбола с 2007 по 2015 год, задержала во вторник французская антикоррупционная полиция, которая расследовала предполагаемую коррупцию относительно выбора Катара как места проведения Чемпионата мира 2022 года.

Отмечается, что Платини орицал правонарушения, его представители заявили, что факты дела "ему неизвестны".

Адвокат Платини Уильям Бурдон сказал, что Платини освободили без предъявления обвинения, добавив, что "было много шума из ничего".

Журналисты отмечают, что 63-летний Платини выглядел уставшим, когда выходил из полицейского управления по борьбе с коррупцией в Нантерре, что в западном пригороде Парижа.

"Это было долго, но учитывая количество вопросов, это могло быть еще дольше, меня расспрашивали о Евро-2016, чемпионате мира в России, чемпионате мира в Катаре, ФИФА", - сказал он журналистам.

Напомним:

  • Решение определить Катар хозяином Чемпионата мира 2022 года вызвало обвинения в коррупции, в конце концов стало причиной масштабного скандала в ФИФА.
  • Финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в 2016 году по подозрению в коррупции и сговоре относительно голосования за выбор Катара, а также определение России хозяйкой ЧМ 2018 года.
  • По информации журнала France Football, 23 ноября 2010 года в Елисейском дворце в Париже состоялся "тайный съезд" между Николя Саркози, тогдашним принцем Катара (теперь эмиром) Тамимом бен Хамад аль-Тани, и Платини, который в то время был президентом УЕФА и вице-президентом ФИФА. Через неделю ФИФА проголосовала за Катар в отборе хозяина ЧМ 2022.
  • Согласно расследованию британского издания The Sunday Times, Катар тайно заплатил ФИФА $880 млн за право проведения ЧМ-2022

Темы: футболкоррупция
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