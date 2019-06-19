Платини после нескольких часов допроса отпустили

Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини отпустили из-под стражи после нескольких часов допроса в связи с расследованием уголовного дела о коррупции.

Об этом сообщает AFP.

#UPDATE Banned ex-UEFA chief Michel Platini is released from custody after hours of questioning in connection with a criminal investigation into the awarding of the 2022 World Cup to Qatarhttps://t.co/HOwvIFS89A pic.twitter.com/lhXQvLpfs1 — AFP news agency (@AFP) 19 червня 2019 р.

Французскую футбольную легенду, которая возглавляла руководящий орган европейского футбола с 2007 по 2015 год, задержала во вторник французская антикоррупционная полиция, которая расследовала предполагаемую коррупцию относительно выбора Катара как места проведения Чемпионата мира 2022 года.

Отмечается, что Платини орицал правонарушения, его представители заявили, что факты дела "ему неизвестны".

Адвокат Платини Уильям Бурдон сказал, что Платини освободили без предъявления обвинения, добавив, что "было много шума из ничего".

Журналисты отмечают, что 63-летний Платини выглядел уставшим, когда выходил из полицейского управления по борьбе с коррупцией в Нантерре, что в западном пригороде Парижа.

"Это было долго, но учитывая количество вопросов, это могло быть еще дольше, меня расспрашивали о Евро-2016, чемпионате мира в России, чемпионате мира в Катаре, ФИФА", - сказал он журналистам.

Напомним: