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У Харкові повернули проспекту ім'я Жукова

Середа, 19 червня 2019, 12:05
У Харкові повернули проспекту ім'я Жукова

Депутати Харківської міської ради підтримали рішення про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що рішення передбачає також, що ім'я Петра Григоренка буде присвоєно новій вулиці (пробивці) від вул. Римарської до вул. Клочківської.

Партія екс-президента Петра Порошенка "Європейська Солідарність" вимагає від членів фракції у Харківській міській раді Ірини Цвєткової та Сергія Куценка, які проголосували за включення до порядку денного сесії питання про повернення проспекту Петра Григоренка назви проспекту маршала Жукова, відкликати свої голоси.  Зазначається, що інакше партія виключить цих депутатів з партії та буде ініціювати їх позбавлення депутатських мандатів Харківської міськради.

"Партія "Європейська Солідарність" вважає такі плани  харківської міської влади та міських депутатів прямим порушенням законів України та спробами реваншизму проросійських сил скасувати декомунізацію", - йдеться у повідомленні.

У "ЄС" закликали усіх харківських депутатів проти перейменування проспекту Петра Григоренка.

Як повідомляє видання Накипело, харків'яни вийшли на протест проти повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Григорія Жукова.

Відзначається, що на пікет прийшли активісти під прапорами націоналістичних партій і деяких громадської організацій. Вони тримали плакати "Жуков - вбивця", "Жуков - не маршал перемоги, а маршал смерті".

Нагадаємо:

  • Проспект Маршала Жукова у Харкові було перейменовано на проспект Петра Григоренка у 2016 році в межах виконання закону про декомунізацію.
  • 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я маршала Жукова.
  • Мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку петицій і закликав їх підтримати і місцевих жителів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківдекомунізація
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