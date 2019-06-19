В Харькове вернули проспекту имя Жукова

Депутаты Харьковского городского совета поддержали решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что решение предусматривает также, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице (пробивке) от ул. Рымарской до ул. Клочковской.

Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" требует от членов фракции в Харьковском городском совете Ирины Цветковой и Сергея Куценко, проголосовавших за включение в повестку дня сессии вопрос о возвращении проспекта Петра Григоренко названия проспекта маршала Жукова, отозвать свои голоса.

Отмечается, что иначе партия исключит этих депутатов из партии и будет инициировать их лишение депутатских мандатов Харьковского горсовета.

"Партия "Европейская Солидарность" считает такие планы харьковской городской власти и городских депутатов являются прямым нарушением законов Украины и попытками реваншизма пророссийских сил отменить декоммунизации", - говорится в сообщении.

В "ЕС" призвали всех харьковских депутатов проголосовать против переименования проспекта Петра Григоренко.

Как сообщает издание Накипело, харьковчане вышли на протест против возвращения проспекту Петра Григоренко имени маршала Григория Жукова.

Отмечается, что на пикет пришли активисты под флагами националистических партий и некоторых общественной организаций. Они держали плакаты "Жуков - убийца", "Жуков - не маршал победы, а маршал смерти".

Напомним: