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В Росії побоюються плавців-диверсантів і бойовиків з 3D-принтерами

Середа, 19 червня 2019, 12:59

В російській Раді безпеки заявили про появу нових форм тероризму.

Про це розповів під час доповіді заступник секретаря російського Радбезу Юрій Коков, передає російський РБК.

Серед нових технологій бойовиків, за інформацією Кокова, - застосування "плавців-диверсантів" для нападу на об'єкти берегової інфраструктури та захоплення танкерів.

Коков заявив, що ці люди проходять підготовку "у відповідних центрах" і володіють навичками мінування акваторій морських портів.

Про які саме нападах йдеться і чи були спроби атак "плавців-диверсантів" успішними, Коков не уточнив.

За його словами це не єдина нова технологія терористів.

"Крім неї… виявлені випадки використання бойовиками 3D принтерів. Вони, пояснив Коков, дозволяють зловмисникам виготовляти в домашніх умовах холодна і вогнепальна зброя, яку неможливо виявити метало детектором", - пише РБК.

Основним же механізмом управління силами і засобами терористів, в тому числі і фінансовими, за інформацією Кокова, є інтернет. У Мережі, вказав заступник секретаря Радбезу Росії, існує близько 30 тисяч екстремістських і терористичних сайтів.

"Все це дозволяє зробити висновок про те, що настає ера технологічного та цифрового тероризму, який за масштабами наслідків вже найближчим часом може бути порівнянний зі зброєю масового знищення", - заявив Коков.

Нагадаємо:

  • 13 червня в Оманській затоці сталися вибухи на танкерах з нафтою, США звинуватили Іран. Відповідальність за атаки на себе досі ніхто не взяв. Тегеран причетність до події заперечує. Повідомлялося, що це могли бути підриви мін або навіть торпедна атака.
  • Центральне командування збройних сил США опублікувало фото і відео, які доводять, що підрив мін організували бійці Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Теми: Росіяарміявійна
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