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В РФ опасаются пловцов-диверсантов и боевиков с 3D-принтерами

Среда, 19 июня 2019, 12:59

В российской Совете безопасности заявили о появлении новых форм терроризма.

Об этом рассказал во время доклада заместитель секретаря российского Совбеза Юрий Коков, передает российский РБК.

Среди новых технологий боевиков, по информации Кокова, - применение "пловцов-диверсантов" для нападения на объекты береговой инфраструктуры и захвата танкеров.

Коков заявил, что эти люди проходят подготовку "в соответствующих центрах" и обладают навыками минирования акваторий морских портов.

О каких именно нападениях идет речь и были ли попытки атак "пловцов-диверсантов" успешными, Коков не уточнил.

По его словам это не единственная новая технология террористов.

"Кроме нее... выявлены случаи использования боевиками 3D принтеров. Они, пояснил Коков, позволяют злоумышленникам изготавливать в домашних условиях холодное и огнестрельное оружие, которое невозможно обнаружить металлодетектором".

Основным же механизмом управления силами и средствами террористов, в том числе и финансовыми, по информации Кокова, есть интернет. В Сети, указал заместитель секретаря Совбеза России, существует около 30 000 экстремистских и террористических сайтов.

"Все это позволяет сделать вывод о том, что наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения", - заявил Коков.

Напомним:

  • 13 июня в Оманском заливе произошли взрывы на танкерах с нефтью, США обвинили Иран. Ответственность за атаки на себя до сих пор никто не взял. Тегеран причастность к произошедшему отрицает. Сообщалось, что это могли быть подрывы мин или даже торпедная атака.
  • Центральное командование вооруженных сил США опубликовало фото и видео, которые доказывают, что подрыв мин организовали бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Темы: Росcияармиявойна
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