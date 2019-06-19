"Справа Мораеса": в УАФ повідомили про нову перемогу українського футболу

Апеляційний комітет УЄФА відхилив скаргу федерацій Люксембурга та Португалії та підтвердив правомірність виступу Жуніора Мораеса за збірну України з футболу.

Про це у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Апеляційний комітет УЄФА відхилив апеляцію Португалії і Люксембургу у справі Жуніора Мораеса. Це ще одна важлива перемога українського футболу і підтвердження правомірності виступів Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом", - написав Павелко.

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