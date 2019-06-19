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"Справа Мораеса": в УАФ повідомили про нову перемогу українського футболу

Середа, 19 червня 2019, 13:10

Апеляційний комітет УЄФА відхилив скаргу федерацій Люксембурга та Португалії та підтвердив правомірність виступу Жуніора Мораеса за збірну України з футболу.

Про це у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Апеляційний комітет УЄФА відхилив апеляцію Португалії і Люксембургу у справі Жуніора Мораеса. Це ще одна важлива перемога українського футболу і підтвердження правомірності виступів Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом", - написав Павелко.

 

Нагадаємо:

  • У стартових матчах відбору до Євро-2020 за збірну України брав участь форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес, котрий отримав українське громадянство на початку березня.
  • Після цих матчів національні федерації Люксембургу та Португалії подали протест: на їхню думку, Мораес порушив статут ФІФА, зігравши за збірну України одразу після отримання громадянства.
  • На початку травня дисциплінарний комітет УЄФА підтвердив правомірність виступів Мораєса за збірну України. Пізніше асоціації Люксембургу та Португалії подали скаргу до Апеляційного комітету УЄФА.
  • Наразі поки не відомо, чи будуть Люксембург та Португалія подавати протест в останню спортивну інстанцію - Спортивний арбітражний суд у Лозанні.

Українська правда

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Теми: футбол
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