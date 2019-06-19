"Дело Мораеса": в УАФ сообщили о важной победе украинского футбола

Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобу федераций Люксембурга и Португалии и подтвердил правомерность выступления Жуниора Мораеса за сборную Украины по футболу.

Об этом в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса. Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом", - написал Павелко.

Напомним: