"Дело Мораеса": в УАФ сообщили о важной победе украинского футбола
Среда, 19 июня 2019, 13:10
Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобу федераций Люксембурга и Португалии и подтвердил правомерность выступления Жуниора Мораеса за сборную Украины по футболу.
Об этом в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
"Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса. Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом", - написал Павелко.
Напомним:
- В стартовых матчах отбора к Евро-2020 за сборную Украины принимал участие форвард "Шахтера" Жуниор Мораес, который получил украинское гражданство в начале марта.
- После этих матчей национальные федерации Люксембурга и Португалии подали протест: по их мнению, Мораес нарушил устав ФИФА, сыграв за сборную Украины сразу после получения гражданства.
- В начале мая дисциплинарный комитет УЕФА подтвердил правомерность выступлений Мораеса за сборную Украины. Позже ассоциации Люксембурга и Португалии подали жалобу в Апелляционный комитет УЕФА.
- Сейчас пока не известно, будут ли Люксембург и Португалия подавать протест в последнюю спортивную инстанцию - Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Украинская правда