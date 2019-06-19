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"Дело Мораеса": в УАФ сообщили о важной победе украинского футбола

Среда, 19 июня 2019, 13:10

Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобу федераций Люксембурга и Португалии и подтвердил правомерность выступления Жуниора Мораеса за сборную Украины по футболу.

Об этом в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса. Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом", - написал Павелко.

 

Напомним:

  • В стартовых матчах отбора к Евро-2020 за сборную Украины принимал участие форвард "Шахтера" Жуниор Мораес, который получил украинское гражданство в начале марта.
  • После этих матчей национальные федерации Люксембурга и Португалии подали протест: по их мнению, Мораес нарушил устав ФИФА, сыграв за сборную Украины сразу после получения гражданства.
  • В начале мая дисциплинарный комитет УЕФА подтвердил правомерность выступлений Мораеса за сборную Украины. Позже ассоциации Люксембурга и Португалии подали жалобу в Апелляционный комитет УЕФА.
  • Сейчас пока не известно, будут ли Люксембург и Португалия подавать протест в последнюю спортивную инстанцию ​​- Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Украинская правда
Темы: футбол
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