Bellingcat ідентифікував сепаратистів, причетних до збитого MH17

Команда Bellingcat опублікувала реальні імена 12 бойовиків, які можуть бути причетні до збиття літака рейсу MH17 17 липня 2014 року на сході України.

Про це йдеться в новій доповіді журналістів-розслідувачів.

Журналісти опублікували організаційну схему, на якій зазначено становище більшості осіб, присутніх або згаданих на прослуховуваннях, в ієрархічній структурі "ДНР" у липні 2014 року, а також роль цих людей в ​​організації або забезпеченні транспортування установки "Бук", яка збила MH17.

Серед причетних до збитого літака називають Ігоря Гіркіна (Стрєлкова, позивний "Стрєлок"), так званого "міністра оборони ДНР" і три групи людей: група "ГРУ ДНР", батальйон "Восток" і група Безлер.

Розслідувачі встановили, що колишній полковник ФСБ Стрєлков, ймовірно, був повністю обізнаний про постачання "Бука" з Росії. Вранці 18 липня він брав участь в одній з опублікованих розмов з Сергієм Дубинським, який був пов'язаний з евакуацією установки "Бук" з підконтрольної сепаратистам території України назад до Росії.

Стрєлков - Гіркін

Також серед названих імен так званий глава "ГРУ ДНР", підлеглий Стрєлкова, Сергій "Хмурий" Дубинський. Згідно з перехопленими телефонними переговорами, саме він запросив поставку готової до бою установки "Бук" для захисту своїх сил на фронті на південь від Сніжного, 17 липня особисто координував транспортування установки до місця пуску і був причетний до евакуації "Бука" назад в Росію після збиття MH17.

Крім того підлеглі Дубинського за його наказом здійснювали охорону "Бука" в районі місця пуску на південь від Сніжного.

Відзначається, що група Дубинського могла зіграти важливу роль у рішенні збити MH17, припускаючи, що це був літак противника.

До охорони установки "Бук" на місці пуску на південь від Сніжного були причетні глава 2-го відділу "ГРУ ДНР", підлеглий Дубинського Олег Юлдашевич Пулатов (позивні "Гюрза" і "Халіф"), командир "розвідувального батальйону Крота" у "2-му відділі ГРУ ДНР" Леонід Володимирович Харченко (позивний "Кріт") і командир 1-ї розвідувальної роти "розвідувального батальйону Крота", підлеглий Харченка, Едуард Машутович Гілазєв (позивний "Рязань").

Пулатов, Харченко, Гілазєв

Харченко, можливо, також координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію "Бука" з місця пуску назад в Росію.

А Гілазєв був також ідентифікований як командир сепаратистів, який після збиття привіз члена екіпажу "Бука", який відбився від колег, до свого командира Харченка у Сніжному.

Командир взводу розвідувальної роти Олег Анатолійович Шарпов (позивний "Змій") міг бути присутнім на місці пуску ракети з Бука 17 липня 2014 року.

Журналісти ідентифікували його як сепаратиста на ім'я Олег в перехопленій телефонній розмові з Харченком від 13:09 17 липня 2014 року. У цій розмові Шарпов питав Харченка, як дістатися до місця на південь від Сніжного, звідки "Бук" через 2 години після розмови запустив ракету, що збила MH17.

У групі колишнього офіцера Збройних сил Росії Ігоря Безлера (позивний "Бєс"), яка контролювала місто Горлівку і прилеглі райони влітку 2014 року, ідентифікували 4 сепаратистів, причетних до збитого MH17.

Сам Безлер присутній на перехопленні телефонної розмови з його підлеглим Стельмахом, який інформує, що до Безлера летить "пташка", і якому Безлер дає вказівку передати це повідомлення "наверх", тим самим, можливо, посприявши помилковій ідентифікації MH17 як військового літака.

Голос Безлера також чути на прослуховуванні, де він доповідає про збиття літака людині, яку СБУ ідентифікувала як агента ГРУ Василя Гераніна.

Безлер заявляв, що цей запис насправді зроблений 16 липня 2014 року, але журналісти впевнені, що розмова була записана 17 липня, і стосувався збиття MH17.

Комендант Дзержинська до 21 липня 2014 року і підлеглий Безлера Валерій Олександрович Стельмах був ідентифікований як людина, з позивним "Найманець" і "Батя", яка повідомила про MH17 як про військового літака Безлеру за кілька хвилин до збиття і отримала вказівку повідомити про це "наверх".

Журналісти реконструювали події, і дійшли висновку, що, можливо, це повідомлення дійшло до екіпажу "Бука" незадовго до збиття MH17.

Заступник командира групи Безлера і, можливо, офіцер російського Спецназу ГРУ Сергій Сергійович Поваляев (позивний "Боцман") присутній в перехопленій телефонній розмові з Сергієм Дубинським після збиття MH17. Дубинський в цій розмові повідомляє "Боцману", що вранці він отримав "Бук-М" і що вони тільки що збили "Сушку" (ймовірно, він має на увазі український штурмовик Су-25).

Проте наголошується, що крім того, що "Боцман" був заступником Безлера, прямий зв'язок "Боцмана" зі збитих MH17 не простежується.

Підлеглий Безлера Ігор Іванович Українець (позивний "Мінер") був ідентифікований як командир "групи Мінера", яку згадує Безлер в одній з перехоплених розмов у зв'язку зі збитим MH17.

Журналісти відзначають, що їм вдалося підтвердити, що Українець на той момент був підлеглим Безлера, але вони не виявили свідчень про причетність Українця до збитого MH17.

Також перехоплені телефонні переговори свідчать про те, що батальйон "Восток" (одне з найбільших угруповань сепаратистів влітку 2014 року, яке базувалося в Донецьку) допомагав забезпечити транспортування установки "Бук". Є також свідчення про те, що керівництво підрозділу також заздалегідь знало про прибуття "Бука" з Росії.

Розслідувачі називають імена двох людей: командира батальйону "Схід", до 16 липня 2014 "міністра державної безпеки ДНР" Олександра Сергійовича Ходаковського (позивний "Скіф") і його заступника Олександра Олександровича Семенова, позивний "(Сан) Санич".

Ходаковський і Семенов

Відзначається, що Ходаковський напевно допоміг забезпечити транспортування установки "Бук", яка прибула в Донецьк, оскільки, судячи з підслуханих розмов, його заступник Олександр Семенов допомагав координувати транспортування "Бука" по Донецьку.

"Після збиття MH17 Ходаковський визнав в інтерв'ю Reuters, що заздалегідь знав, що проросійські сепаратисти отримають установку "Бук", яка буде перевезена з Луганська в Сніжне, однак згодом заперечував ці слова і стверджував, що Reuters вирвали їх із контексту", - йдеться в звіті.

Прослушка СБУ також свідчать про те, що він деякий час намагався заховати "чорні ящики" MH17 від ОБСЄ та інших за завданням Москви, що він згодом також заперечував.

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