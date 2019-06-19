Bellingcat идентифицировал сепаратистов, причастных к сбитию MH17

Команда Bellingcat опубликовала реальные имена 12 боевиков, которые могут быть причастными к сбитию самолета рейса MH17 17 июля 2014 года на востоке Украины.

Об этом говорится в новом докладе журналистов-расследователей.

Журналисты опубликовали организационную схему, на которой отмечено положение большинства лиц, присутствующих или упомянутых на прослушках, в иерархической структуре "ДНР" в июле 2014 г, а также роль этих людей в организации или обеспечении транспортировки установки "Бук", сбившей MH17.

Среди причастных к сбитию самолета называют Игоря Гиркина (Стрелкова, позывной "Стрелок"), так называемого "министра обороны ДНР" и три группы людей: группа "ГРУ ДНР", батальон "Восток" и группа Безлера.

Расследователи установили, что бывший полковник ФСБ Стрелков, вероятно, был полностью осведомлен о поставке "Бука" из России. Утром 18 июля он участвовал в одном из опубликованных разговоров с Сергеем Дубинским, который был связан с эвакуацией установки "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории Украины обратно в Россию.

Стрелков - Гиркин

Также среди названых имен так называемый глава "ГРУ ДНР", подчиненный Стрелкова, Сергей "Хмурый" Дубинский. Согласно перехваченным телефонным переговорам, именно он запросил поставку боеготовой установки "Бук" для защиты своих сил на фронте к югу от Снежного, 17 июля лично координировал транспортировку прибывшей установки до места пуска и был причастен к эвакуации "Бука" назад в Россию после сбития MH17.

Кроме того подчиненные Дубинского по его приказу осуществляли охрану "Бука" в районе места пуска к югу от Снежного.

Отмечается, что группа Дубинского могла сыграть важную роль в решении сбить MH17, предполагая, что это был самолет противника.

К охране установки "Бук" на месте пуска к югу от Снежного были причастны глава 2-го отдела "ГРУ ДНР", подчиненный Дубинского Олег Юлдашевич Пулатов (позывные "Гюрза" и "Халиф", командир "разведывательного батальона Крота" во "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Владимирович Харченко (позывной "Крот") и командир 1-й разведывательной роты "разведывательного батальона Крота", подчиненный Харченко, Эдуард Машутович Гилазов (позывной "Рязань").

Пулатов, Харченко, Гилазев

Харченко, возможно, также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию "Бука" с места пуска обратно в Россию.

А Гилазов был также идентифицирован как командир сепаратистов, который после сбития привез члена экипажа "Бука", отбившегося от коллег, к своему командиру Харченко в Снежном.

Командир взвода разведывательной роты Олег Анатольевич Шарпов (позывной "Змей") мог присутвовать на месте пуска ракеты из Бука 17 июля 2014 года.

Журналисты идентифицировали его как сепаратиста по имени Олег в перехваченном телефонном разговоре с Харченко от 13:09 17 июля 2014 года. В этом разговоре Шарпов спрашивал Харченко, как добраться до места к югу от Снежного, откуда "Бук" через 2 часа после разговора запустил ракету, сбившую MH17.

В группе бывшего офицера Вооруженных сил России Игоря Безлера (позывной "Бес"), которая контролировала город Горловку и прилегающие районы летом 2014 года, идентифицировали 4 сепаратистов, причастных к сбитию MH17.

Сам Безлер присутствует на перехвате телефонного разговора с его подчиненным Стельмахом, который информирует, что к Безлеру летит "птичка", и которому Безлер дает указание передать это сообщение "наверх", тем самым, возможно, поспособствовав ошибочной идентификации MH17 как военного самолета.

Голос Безлера также слышен на прослушке, где он докладывает о сбитии самолета человеку, которого СБУ идентифицировала как агента ГРУ Василия Геранина.

Безлер заявлял, что эта запись на самом деле сделана 16 июля 2014 года, но журналисты уверены, что разговор был записан 17 июля и касался сбития MH17.

Комендант Дзержинска до 21 июля 2014 года и подчиненный Безлера Валерий Александрович Стельмах был идентифицирован как человек, с позывным "Наемник" и "Батя", который сообщил об MH17 как о военном самолете Безлеру за несколько минут до сбития и получил указание сообщить об этом "наверх".

Журналисты реконструировали события, и пришли к выводу, что, возможно, это сообщение дошло до экипажа "Бука" незадолго до сбития MH17.

Заместитель командира группы Безлера и, возможно, офицер российского Спецназа ГРУ Сергей Сергеевич Поваляев (позывной "Боцман") присутствует в перехваченном телефонном разговоре с Сергеем Дубинским после сбития MH17. Дубинский в этом разговоре сообщает "Боцману", что утром он получил "Бук-М" и что они только что сбили "Сушку" (вероятно, он имеет в виду украинский штурмовик Су-25).

Однако отмечается, что кроме того, что "Боцман" являлся заместителем Безлера, прямая связь "Боцмана" со сбитием MH17 не прослеживается.

Подчиненный Безлера Игорь Иванович Украинец (позывной "Минер") был идентифицирован как командир "группы Минера", которую упоминает Безлер в одном из перехваченных переговоров в связи со сбитием MH17.

Журналисты отмечают, что им удалось подтвердить, что Украинец на тот момент являлся подчиненным Безлера, но они не обнаружили свидетельств в пользу причастности Украинца к сбитию MH17.

Также перехваченные телефонные переговоры свидетельствуют о том, что батальон "Восток" (одна из крупнейших группировок сепаратистов летом 2014 года, которая базировалась в Донецке) помогал обеспечить транспортировку прибывшей в Донецк установки "Бук". Имеются также свидетельства о том, что руководство подразделения также заранее знало о прибытии "Бука" из России.

Расследователи называют имена двоих людей: командира батальона "Восток", до 16 июля 2014 года "министр государственной безопасности ДНР" Александра Сергеевича Ходаковского (позывной "Скиф") и его заместителя Александра Александровича Семенова, позывной "(Сан) Саныч".

Ходаковский и Семенов

Отмечается, что Ходаковский наверняка помог обеспечить транспортировку установки "Бук", прибывшей в Донецк, поскольку, судя по прослушкам, его заместитель Александр Семенов помогал координировать транспортировку "Бука" по Донецку.

"После сбития MH17 Ходаковский признал в интервью Reuters, что заранее знал, что пророссийские сепаратисты получат установку "Бук", которая будет перевезена из Луганска в Снежное, однако впоследствии отрицал эти слова и утверждал, что Reuters вырвали их из контекста", - говорится в отчете.

Прослушки СБУ также свидетельствуют о том, что он некоторое время пытался спрятать "черные ящики" MH17 от ОБСЕ и других по заданию Москвы, что он впоследствии также отрицал.

Напомним: