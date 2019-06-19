Катастрофа МН17: слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних

Міжнародна слідча група (JIT), зібрана для з'ясування причин катастрофи лайнера рейсу МН17 на Донбасі влітку 2014 року, назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака.

Про повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

Слідчі назвали імена підозрюваних родичам загиблих у катастрофі, а о 14:00 у Гаазі відбудеться прес-конференція, на якій офіційно оголосять результати розслідування.

Підозрювані у катастрофі МН17 за версією слідства:

Сергій Дубинський (позивний "Хмурий") – голова розвідки "ДНР", ветеран ГРУ РФ. Його вважають організатором бойового застосування установки.

Ігор Гіркін (позивний "Стрелок") - міністр оборони "ДНР". Вранці 18 липня брав участь у розмові з Дубинським, який пов'язаний з евакуацією установки "Бук" з підконтрольної сепаратистам території України назад до Росії. Ймовірно, Стрелков також був повністю обізнаний про постачання "Бука" з Росії.

Олег Пулатов (позивний "Гюрза") - підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ. Причетний до перевезення "Бука" й організації охорони району падіння уламків збитого літака. Вважається, що він був біля установки в момент пуску.

Леонід Харченко (позивний "Кріт") – громадянин України, командир "розвідувального батальйону у "2-му відділі ГРУ ДНР", причетний до охорони установки "Бук" в районі місця пуску на південь від Сніжного. Можливо, він також координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію "Бука" в Росію.

Сьогодні команда розслідувачів Bellingcat також опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського "Бука" і збиття літака рейсу MH17.

Bellingcat, зокрема, наводить організаційну схему, на якій зазначено позицію в ієрархічній структурі "ДНР" в липні 2014 року більшості осіб, присутніх або згаданих у прослуховуваннях.