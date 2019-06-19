Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Катастрофа МН17: слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних

Середа, 19 червня 2019, 13:47
Катастрофа МН17: слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних

Міжнародна слідча група (JIT), зібрана для з'ясування причин катастрофи лайнера рейсу МН17 на Донбасі влітку 2014 року, назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака.

Про повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

Слідчі назвали імена підозрюваних родичам загиблих у катастрофі, а о 14:00 у Гаазі відбудеться прес-конференція, на якій офіційно оголосять результати розслідування.

Підозрювані у катастрофі МН17 за версією слідства:

Сергій Дубинський (позивний "Хмурий") – голова розвідки "ДНР", ветеран ГРУ РФ. Його вважають організатором бойового застосування установки.

Ігор Гіркін (позивний "Стрелок") - міністр оборони "ДНР". Вранці 18 липня брав участь у розмові з Дубинським, який пов'язаний з евакуацією установки "Бук" з підконтрольної сепаратистам території України назад до Росії. Ймовірно, Стрелков також був повністю обізнаний про постачання "Бука" з Росії.

Олег Пулатов (позивний "Гюрза") - підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ. Причетний до перевезення "Бука" й організації охорони району падіння уламків збитого літака. Вважається, що він був біля установки в момент пуску.

Леонід Харченко (позивний "Кріт") – громадянин України, командир "розвідувального батальйону у "2-му відділі ГРУ ДНР", причетний до охорони установки "Бук" в районі місця пуску на південь від Сніжного. Можливо, він також координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію "Бука" в Росію.

Сьогодні команда розслідувачів Bellingcat також опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського "Бука" і збиття літака рейсу MH17.

Bellingcat, зокрема, наводить організаційну схему, на якій зазначено позицію в ієрархічній структурі "ДНР" в липні 2014 року більшості осіб, присутніх або згаданих у прослуховуваннях.

"Українська правда" в Threads

Теми: MH17Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
MH17
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
Останні новини
14:11
Нацроумінг для абонентів "Київстару" заблокували, щоб не перевантажувати інші мережі
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: