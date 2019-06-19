Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Катастрофа МН17: следователи назвали имена четырех подозреваемых

Среда, 19 июня 2019, 13:47
Катастрофа МН17: следователи назвали имена четырех подозреваемых

Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Следователи назвали имена подозреваемых родственникам погибших в катастрофе, а в 14:00 в Гааге состоится пресс-конференция, на которой официально объявят результаты расследования.

Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия:

Сергей Дубинский (позывной "Хмурый") - глава разведки "ДНР", ветеран ГРУ РФ. Его считают организатором боевого применения установки.

Игорь Гиркин (позывной "Стрелок") - министр обороны "ДНР". Утром 18 июля участвовал в разговоре с Дубинским, который связан с эвакуацией установки "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории Украины обратно в Россию. Вероятно, Стрелков также был полностью осведомлен о поставках "Бука" из России.

Олег Пулатов (позывной "Гюрза") - подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск. Причастен к перевозке "Бука" и организации охраны района падения обломков сбитого самолета. Считается, что он был у установки в момент пуска.

Леонид Харченко (позывной "Крот") - гражданин Украины, командир "разведывательного батальона во "2-м отделе ГРУ ДНР", причастен к охране установки" Бук "в районе места пуска на юг от Снежного. Возможно, он также координировал транспортировки" Бука "из Донецка к месту пуска и дальнейшей эвакуации" Бука "в Россию.

Сегодня команда расследователей Bellingcat также опубликовала новый доклад, содержащий имена реальных боевиков, которые оказались фигурантами прослушки СБУ и были причастны к транспортировке российского "Бука" и сбиванию самолета рейса MH17.

Bellingcat, в частности, приводит организационную схему, на которой указана позиция в иерархической структуре "ДНР" в июле 2014 года большинства лиц, присутствующих или упомянутых в прослушке.

"Украинская правда" в Threads

Темы: MH17Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
MH17
МИД РФ вызвал посла Нидерландов из-за расследования MH17, которое обвинило Путина
В Нидерландах предлагали выслать посла РФ из-за причастности Путина к сбиванию MH17, премьер отказался
Расследование MH17: Путин принял решение о передаче ЗРК "Бук", которым сбили самолет
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: