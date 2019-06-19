Катастрофа МН17: следователи назвали имена четырех подозреваемых

Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Следователи назвали имена подозреваемых родственникам погибших в катастрофе, а в 14:00 в Гааге состоится пресс-конференция, на которой официально объявят результаты расследования.

Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия:

Сергей Дубинский (позывной "Хмурый") - глава разведки "ДНР", ветеран ГРУ РФ. Его считают организатором боевого применения установки.

Игорь Гиркин (позывной "Стрелок") - министр обороны "ДНР". Утром 18 июля участвовал в разговоре с Дубинским, который связан с эвакуацией установки "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории Украины обратно в Россию. Вероятно, Стрелков также был полностью осведомлен о поставках "Бука" из России.

Олег Пулатов (позывной "Гюрза") - подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск. Причастен к перевозке "Бука" и организации охраны района падения обломков сбитого самолета. Считается, что он был у установки в момент пуска.

Леонид Харченко (позывной "Крот") - гражданин Украины, командир "разведывательного батальона во "2-м отделе ГРУ ДНР", причастен к охране установки" Бук "в районе места пуска на юг от Снежного. Возможно, он также координировал транспортировки" Бука "из Донецка к месту пуска и дальнейшей эвакуации" Бука "в Россию.

Сегодня команда расследователей Bellingcat также опубликовала новый доклад, содержащий имена реальных боевиков, которые оказались фигурантами прослушки СБУ и были причастны к транспортировке российского "Бука" и сбиванию самолета рейса MH17.

Bellingcat, в частности, приводит организационную схему, на которой указана позиция в иерархической структуре "ДНР" в июле 2014 года большинства лиц, присутствующих или упомянутых в прослушке.