Міжнародне слідство: РФ не дає відповідей на прості питання про MH17

Міжнародна Спільна слідча група (JIT), яка у середу назвала перші імена підозрюваних у збитті малайзійського Боїнга над Донбасом, звернулась до Росії з закликом співпрацювати в рамках розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час брифінгу Фред Вестербеке з прокуратури Нідерландів, чиїх громадян найбільше загинуло у катастрофі, заявив, що Росія понад рік відмовляється відповідати на запитання щодо катастрофи.

"Ми знову звертаємося до Росії із закликом співпрацювати в рамках звернення про надання взаємної правової допомоги. У нас досі залишаються питання без відповідей", - сказав Вестербеке.

"Ми, наприклад, досі чекаємо на відповідь, де 17 липня була установка Бук, яка була зафільмована у липні 2014 року у конвої 53 бригади Російської Федерації. Ми питали про це понад рік тому. Росія відмовляється відповідати і на інші запитання. Наприклад, чи підозрюваний Дудинський працював на російський уряд у липні 2014 року? Це прості запитання. Ми просимо Російську Федерацію дати на них швидку відповідь", - додав він.

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