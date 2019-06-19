Міжнародне слідство: РФ не дає відповідей на прості питання про MH17
Міжнародна Спільна слідча група (JIT), яка у середу назвала перші імена підозрюваних у збитті малайзійського Боїнга над Донбасом, звернулась до Росії з закликом співпрацювати в рамках розслідування.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Під час брифінгу Фред Вестербеке з прокуратури Нідерландів, чиїх громадян найбільше загинуло у катастрофі, заявив, що Росія понад рік відмовляється відповідати на запитання щодо катастрофи.
"Ми знову звертаємося до Росії із закликом співпрацювати в рамках звернення про надання взаємної правової допомоги. У нас досі залишаються питання без відповідей", - сказав Вестербеке.
"Ми, наприклад, досі чекаємо на відповідь, де 17 липня була установка Бук, яка була зафільмована у липні 2014 року у конвої 53 бригади Російської Федерації. Ми питали про це понад рік тому. Росія відмовляється відповідати і на інші запитання. Наприклад, чи підозрюваний Дудинський працював на російський уряд у липні 2014 року? Це прості запитання. Ми просимо Російську Федерацію дати на них швидку відповідь", - додав він.
Нагадаємо:
- Спільна слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").
- Суд над підозрюваними у збитті малайзійського Боїнга розпочнеться у березні 2020 року.
- JIT – це міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 у складі Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії і України. Вона була створена більш ніж за місяць після того, як літак "Малайзійських авіаліній" було збито в небі над Донбасом у липні 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.
- Попередні результати розслідування катастрофи слідчі JIT представили у травні минулого року. Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.
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