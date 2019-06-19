Международное следствие: РФ не дает ответов на простые вопросы о MH17

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Среда, 19 июня 2019, 14:44

Международная Совместная следственная группа (JIT), которая в среду назвала первые имена подозреваемых в сбивании малайзийского "Боинга" над Донбассом, обратилась к России с призывом сотрудничать в рамках расследования.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время брифинга Фред Вестербеке из прокуратуры Нидерландов, чьи граждане погибли в катастрофе, заявил, что Россия более года отказывается отвечать на вопросы о катастрофе.

"Мы снова обращаемся к России с призывом сотрудничать в рамках обращения о предоставлении взаимной правовой помощи. У нас до сих пор остаются вопросы без ответов", - сказал Вестербеке.

"Мы, например, до сих пор ждем ответа, где 17 июля была установка "Бук", которая была снята в июле 2014 года в конвое 53-й бригады Российской Федерации. Мы спрашивали об этом более года назад. Россия отказывается отвечать и на другие вопросы. Например, подозреваемый Дубинский работал на российское правительство в июле 2014 года? Это простые вопросы. Мы просим Российскую Федерацию дать на них быстрый ответ", - добавил он.

Напомним:

  • Международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбивания самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
  • Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского Боинга начнется в марте 2020 года.
  • В среду утром команда расследователей Bellingcat опубликовала новый доклад с именами боевиков, которые оказались фигурантами прослушиваний СБУ и были причастны к сбиванию самолета рейса MH17. Четыре человека, которых в сбивании подозревает международное следствие, присутствуют и в списке Bellingcat.
  • JIT – это международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 в составе Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Она была создана более чем через месяц после того, как самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.
  • Предварительные результаты расследования катастрофы следователи JIT представили в мае прошлого года. Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.

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Темы: MH17 Росcия


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