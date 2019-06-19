Международное следствие: РФ не дает ответов на простые вопросы о MH17

Международная Совместная следственная группа (JIT), которая в среду назвала первые имена подозреваемых в сбивании малайзийского "Боинга" над Донбассом, обратилась к России с призывом сотрудничать в рамках расследования.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время брифинга Фред Вестербеке из прокуратуры Нидерландов, чьи граждане погибли в катастрофе, заявил, что Россия более года отказывается отвечать на вопросы о катастрофе.

"Мы снова обращаемся к России с призывом сотрудничать в рамках обращения о предоставлении взаимной правовой помощи. У нас до сих пор остаются вопросы без ответов", - сказал Вестербеке.

"Мы, например, до сих пор ждем ответа, где 17 июля была установка "Бук", которая была снята в июле 2014 года в конвое 53-й бригады Российской Федерации. Мы спрашивали об этом более года назад. Россия отказывается отвечать и на другие вопросы. Например, подозреваемый Дубинский работал на российское правительство в июле 2014 года? Это простые вопросы. Мы просим Российскую Федерацию дать на них быстрый ответ", - добавил он.

Напомним: