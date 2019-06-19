Смерть Тымчука: во фракции нардепа не верят в несчастный случай

Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что не верит в версию несчастного случая, в результате которого погиб депутат от НФ Дмитрий Тымчук, и не исключает, что парламентария могли убить.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает "Укринформ".

"Как офицер я лично не верю в то, что это несчастный случай в результате чистки оружия... Дмитрий Тымчук, кроме того что государственный деятель, он с 2014 года вместе с коллегами очень тщательно, профессионально, качественно освещал агрессию Российской Федерации, участие военных: офицеров, генералов, подразделений российской регулярной армии - в агрессии против Украины", - сказал Тетерук.

"Все это дает основания считать, что мы будем иметь версию замаскированного убийства под самоубийство", - добавил он.

В то же время нардеп призвал правоохранительные органы провести тщательное расследование.

"Для того, чтобы получить остальную информацию об обстоятельствах и условиях его (Тымчука - ред.) гибели, мы должны дождаться официальной позиции правоохранительных органов... Единственной версией, я бы хотел, чтобы была версия правоохранительных органов", - сказал представитель НФ.

Он выразил желание, чтобы правоохранители тщательно подошли к этому делу, изучили ее, в кратчайшие сроки дали ответ, что на самом деле произошло.

"И в случае, если мы будем иметь умышленное убийство нашего коллеги, я бы очень хотел, чтобы возмездие за это убийство было неизбежной всем тем, кто его заказал, кто его совершил", - заявил Тетерук.

Представитель фракции Блок Петра Порошенко Александр Бригинец также заявил, что не верит в случайную смерть Тымчука.

"Время информационного противодействия Украине прошло? Наступает время мести? Дмитрий Тимчук только что был в зале и вот трагическая новость - он мертв. Погиб случайно при чистке оружия? Кто в это поверит!", - сказал нардеп.

"В зале говорят о зачистке ФСБ тех, кто много знал о российской агрессии. Время и следствие возможно что-то покажут!", - добавил он.

Схожую позицию высказал и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Не верю, не хочется верить, что это случайность, неосторожное обращение с оружием. Он знал, что такое оружие и как ее надо чистить. Посмотрим, что скажет следствие", - написал он в Facebook.

Напомним: