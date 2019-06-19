Суд признал незаконным увольнение Аласании

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Среда, 19 июня 2019, 18:05

Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета "Национальной общественной телерадиокомпании" о досрочном расторжении контракта с председателем правления Зурабом Аласания.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Решение Наблюдательного Совета ПАО НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания З.Г. признать незаконным и отменить", - процитировал решение судьи Аласания.

 

При этом и.о. председателя набсовета НОТУ Светлана Остапа отметила, что решение Зураба Аласании суд удовлетворил частично.

"Решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта отменить. Иски к членам набсовета Татьяне Лебедевой и Светлане Остапе отклонены", - написала Остапа в Facebook.

Напомним:

  • Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
  • 12 февраля наблюдательный совет НОТУ решил уволить Аласанию с 6 мая2019 года.
  • Сам Аласания решил подать в суд на НОТУ и Набсовет, который решил его уволить.

Украинская правда

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Темы: суд увольнение


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