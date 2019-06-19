Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд признал незаконным увольнение Аласании

Среда, 19 июня 2019, 18:05

Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета "Национальной общественной телерадиокомпании" о досрочном расторжении контракта с председателем правления Зурабом Аласания.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Решение Наблюдательного Совета ПАО НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания З.Г. признать незаконным и отменить", - процитировал решение судьи Аласания.

 

При этом председатель правления набсовета НОТУ Светлана Остапа отметила, что решение Зураба Аласании суд удовлетворил частично.

"Решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта отменить. Иски к членам набсовета Татьяне Лебедевой и Светлане Остапе отклонены", - написала Остапа в Facebook.

Напомним:

  • Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
  • 12 февраля наблюдательный совет НОТУ решил уволить Аласанию с 6 мая2019 года.
  • Сам Аласания решил подать в суд на НОТУ и Набсовет, который решил его уволить.

Украинская правда
Темы: судувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
суд
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
ЮАР должна поступить "правильно", если Путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС
Иск России против Украины: Минюст ожидает положительного решения ЕСПЧ
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: