Суд признал незаконным увольнение Аласании

Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета "Национальной общественной телерадиокомпании" о досрочном расторжении контракта с председателем правления Зурабом Аласания.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Решение Наблюдательного Совета ПАО НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания З.Г. признать незаконным и отменить", - процитировал решение судьи Аласания.

При этом и.о. председателя набсовета НОТУ Светлана Остапа отметила, что решение Зураба Аласании суд удовлетворил частично.

"Решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта отменить. Иски к членам набсовета Татьяне Лебедевой и Светлане Остапе отклонены", - написала Остапа в Facebook.

Напомним: