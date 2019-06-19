Суд признал незаконным увольнение Аласании
Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета "Национальной общественной телерадиокомпании" о досрочном расторжении контракта с председателем правления Зурабом Аласания.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Решение Наблюдательного Совета ПАО НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания З.Г. признать незаконным и отменить", - процитировал решение судьи Аласания.
При этом и.о. председателя набсовета НОТУ Светлана Остапа отметила, что решение Зураба Аласании суд удовлетворил частично.
"Решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта отменить. Иски к членам набсовета Татьяне Лебедевой и Светлане Остапе отклонены", - написала Остапа в Facebook.
Напомним:
- Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
- 12 февраля наблюдательный совет НОТУ решил уволить Аласанию с 6 мая2019 года.
- Сам Аласания решил подать в суд на НОТУ и Набсовет, который решил его уволить.
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