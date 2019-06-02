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"Міст Кличка" посилять суперброньованим склом

Неділя, 2 червня 2019, 09:27
Міст Кличка посилять суперброньованим склом

Захисну плівку-скло на новому пішохідному переході замінять шаром товстого суперброньованого скла, оскільки вона постійно страждає від пошкоджень. 

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Мер оглянув скляні елементи покриття моста, які зараз тимчасово огороджені та зазначив, що скло безпечне, але через проблеми зі змінною захисною скло-плівкою, яка страждає і від вандалів, і від великого напливу людей, її вирішили замінити ще одним шаром товстого суперброньованого скла.

"Скло на мосту залишиться. Ми знімемо захисну змінну плівку і замість неї, додатково до міцної конструкції скляних елементів, буде ще один шар суперброньованого скла. Воно не має дряпатись, але, якщо і будуть з'являтися подряпини, їх можна буде полірувати", - сказав Кличко.

За його словами, до робіт з оновлення скляних елементів поки залучені кращі фахівці, серед них і іноземні.

Також Кличко відкрив оновлену Алею художників, яку відремонтували, подовжили до фунікулера, облаштували дерев’яну променаду та кілька оглядових майданчиків.

Як повідомив мер, на Алеї виконано роботи з укріплення стіни вздовж парку скульптур музею Кавалерідзе до альтанки, яку відреставрували, встановлено пандуси та камери відеоспостереження.

Оновлена Алея художників є частиною великого туристичного маршруту, який починається від Пейзажної алеї, йде до сходів в урочище Гончарі-Кожум’яки, до Андріївського узвозу, і через Алею художників до нового пішохідного мосту.

За словами Кличка, цей маршрут планується подовжити до Києво-Печерської лаври.  

Нагадаємо, 

  • До Дня Києва у столиці відкрили пішохідний міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий", який має смугу для велосипедистів та дві оглядові тераси зі склом під ногами. 
  • Вже 26 травня на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло, згодом тріснув ще один фрагмент.
  • 27 травня пошкоджену скло-плівку змінили. 
  • Мер Києва Віталій Кличко не виключив, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (мосту), розглядається версія того, що міст обстріляли. 
  • Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження мосту, ділянку пішохідної частини зі скляною поверхнею закрили на перевірку. 

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївВіталій Кличкобудівництво
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