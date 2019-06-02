"Міст Кличка" посилять суперброньованим склом
Захисну плівку-скло на новому пішохідному переході замінять шаром товстого суперброньованого скла, оскільки вона постійно страждає від пошкоджень.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Мер оглянув скляні елементи покриття моста, які зараз тимчасово огороджені та зазначив, що скло безпечне, але через проблеми зі змінною захисною скло-плівкою, яка страждає і від вандалів, і від великого напливу людей, її вирішили замінити ще одним шаром товстого суперброньованого скла.
"Скло на мосту залишиться. Ми знімемо захисну змінну плівку і замість неї, додатково до міцної конструкції скляних елементів, буде ще один шар суперброньованого скла. Воно не має дряпатись, але, якщо і будуть з'являтися подряпини, їх можна буде полірувати", - сказав Кличко.
За його словами, до робіт з оновлення скляних елементів поки залучені кращі фахівці, серед них і іноземні.
Також Кличко відкрив оновлену Алею художників, яку відремонтували, подовжили до фунікулера, облаштували дерев’яну променаду та кілька оглядових майданчиків.
Як повідомив мер, на Алеї виконано роботи з укріплення стіни вздовж парку скульптур музею Кавалерідзе до альтанки, яку відреставрували, встановлено пандуси та камери відеоспостереження.
Оновлена Алея художників є частиною великого туристичного маршруту, який починається від Пейзажної алеї, йде до сходів в урочище Гончарі-Кожум’яки, до Андріївського узвозу, і через Алею художників до нового пішохідного мосту.
За словами Кличка, цей маршрут планується подовжити до Києво-Печерської лаври.
Нагадаємо,
- До Дня Києва у столиці відкрили пішохідний міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий", який має смугу для велосипедистів та дві оглядові тераси зі склом під ногами.
- Вже 26 травня на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло, згодом тріснув ще один фрагмент.
- 27 травня пошкоджену скло-плівку змінили.
- Мер Києва Віталій Кличко не виключив, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (мосту), розглядається версія того, що міст обстріляли.
- Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження мосту, ділянку пішохідної частини зі скляною поверхнею закрили на перевірку.
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